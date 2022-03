"Nantes - Montpellier : le FC Nantes domine son adversaire (2-0), le résumé de la rencontre"

L’avantage final au score (2-0) du FC Nantes est plutôt logique au regard des stats disponibles au terme de ce match. Les Nantais ont en effet un léger ascendant en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus dangereux en cadrant davantage de frappes (6 tirs contre 1 pour Montpellier HSC).

Le FC Nantes double la mise au Stade de la Beaujoire ! Un deuxième but marqué par Willem Geubbels à la 90e minute dans cette 2e mi-temps. Nous voilà à 2 à 0 dans ce Nantes - Montpellier.

Le FC Nantes bénéficie d'un coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être tiré dans quelques secondes. Menés au score, les Montpelliérains semblent commettre plus de fautes ayant concédé pour le moment 14 coup francs contre 13 coup francs tandis que nous disputons la 90e minute de jeu au Stade de la Beaujoire.

L'arbitre siffle un coup franc salvateur en faveur des Nantais qui se trouvaient acculés juste devant leurs buts et pouvaient voir le Montpellier HSC remonter son retard à l'issue de cette occasion. De quoi avoir des regrets dans les dernières minutes de ce duel.

Hakim Ben el Hadj siffle un coup franc très précieux à quelques minutes du coup de sifflet final pour le FC Nantes. Il va être tiré, dans le camp adverse, dans quelques instants. Les Montpelliérains vont devoir défendre chèrement leur but pour ne pas sombrer sur le fil.

Possibilité intéressante pour le FC Nantes : la frappe est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut relancer les siens.

Un joueur du FC Nantes est sanctionné d'un hors-jeu et permet à l'équipe adverse de se dégager. Nous jouons la 82e minute de jeu dans cette partie.

Hakim Ben el Hadj signale un remplacement : Sepe Elye Wahi fait sa sortie et Nicholas Gioacchini entre sur le terrain pour le Montpellier HSC.

16:35 - Hakim Ben el Hadj siffle un coup franc pour le FC Nantes

Le FC Nantes obtient un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre de développer une nouvelle offensive et (pourquoi pas) de marquer un but de plus dans cette 2e période. Une occasion particulièrement intéressante alors que nous arrivons dans les dernières minutes de ce match.