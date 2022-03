"Reims - Strasbourg : suivez le match en direct"

18:06 - Plus 2,5 millions de personnes ont utilisé le portail gouvernemental pour s'inscrire sur les listes électorale

Dans un communiqué, les autorités compétentes se sont félicitées que le portail gouvernemental mis en place pour aider les Français à s'inscrire sur les listes électorales a été utilisé par plus de 2,5 millions de personnes, soit "six fois plus que pour les élections régionales et départementales et deux fois plus que pour les municipales". Vous avez jusqu'à ce vendredi pour vous inscrire en mairie sur les listes électorales.