"Lille - Clermont : le Clermont Foot coule, ce qu'il faut retenir"

Le match a été bien géré par Lille OSC : au terme de ce match, la possession de balle est légèrement en sa faveur (51% contre 49% pour Clermont Foot). Le Lille OSC s’est également procuré le plus d’opportunités sérieuses avec 7 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le Clermont Foot et l’emporte donc plutôt logiquement (4-0) dans cette confrontation.

But marqué par Edon Zhegrova à la 90e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Les Lillois se détachent et mènent désormais de 4 buts sur leurs adversaires au Stade Pierre Mauroy ! Le Clermont Foot semble en déshérence dans cette rencontre de Ligue 1 .

18:50 - Le Clermont Foot concède un coup franc tout près de ses buts !

Voilà une occasion de saler un peu plus l'addition ! Alors que nous jouons les derniers instants de jeu au Stade Pierre Mauroy, Thomas Leonard siffle une faute contre les Clermontois qui se retrouvent assiégés devant leurs buts et vont devoir éviter de décrocher encore un peu plus au score. Un nouveau but commencerait à faire désordre à ce moment de la rencontre.