"Bayern - Salzbourg : joli coup pour le Bayern Munich (7-1), ce qu'il faut retenir"

Une indiscutable domination au niveau de la possession de balle (71% contre 29%), un total de tirs cadrés en sa faveur (9 tirs cadrés contre 3), et bien sûr l’avantage au score (7-1) : le Bayern Munich a parfaitement géré ce duel. Le FC Salzbourg est désormais dans l’obligation de réagir lors de ses prochains matchs.

22:47 - Le Bayern Munich obtient un très bon coup franc !

Voilà une occasion de saler un peu plus l'addition ! Alors que nous jouons les ultimes instants de jeu au Allianz Arena, Clement Turpin siffle une faute contre les Salzbourgeois qui se retrouvent coincés à quelques mètres de leurs buts et vont devoir défendre ce pré carré. Un nouveau but commencerait à faire beaucoup à ce moment du match.