"Liverpool - Inter : heure, chaîne, composition... Les infos du match"

Vainqueur à Milan il y a trois semaines, Liverpool doit valider sa qualification pour les quarts de finale devant son public à Anfield.

Anfiled rugit déjà. Le murmure parcourt déjà les travées de la mythique enceinte qui ne vibre jamais autant que lors de ses soirées européennes hors du temps. Comme toujours, c'est en rouge que les supporters viendront soutenir Jürgen Klopp et ses joueurs. Ils en auront besoin pour repousser les assauts de l'Inter Milan qui ne viendra pas en victime expiatrice dans le Nord de l'Angleterre. Battus logiquement chez eux il y a trois semaines (0-2), les Milanais ne veulent pas quitter la Ligue des Champions par la petite porte et le technicien allemand des Reds le sait bien. "L'Inter va venir pour montrer sa qualité. Ce week-end, ils ont gagné 5-0. Même si c'était contre le dernier (la Salernitana), ils ont été très impressionnants. Heureusement que Nicolo Barella n'est pas là (suspendu) parce qu'il donne beaucoup de passes décisives. Mais ils ne viendront pas en touristes, ils viennent pour gagner le match", a-t-il soutenu. "Pour moi, l'Inter est la meilleure équipe italienne ces deux ou trois dernières années. Ils pratiquent un très bon football", abonde Fabinho.

Inzaghi : "Un match difficile"

Au-delà de la question de la qualité de l'adversaire, Klopp souhaite que ses joueurs n'oublient pas que rien n'est fait et qu'ils ne sont qu'à la mi-temps de ce huitième de finale. "Le danger, tout le monde le connaît. 2-0, c'est l'avantage qui a été renversé le plus souvent dans l'histoire du football. On est dans la position d'une équipe qui mène 2-0 à la mi-temps, mais il reste 90 minutes. Si on pensait qu'on était déjà qualifiés, on serait sur une très mauvaise", a expliqué l'ancien du Borussia Dortmund. "Nous avons fait de notre mieux à l'aller et ce sera aussi le cas demain", a déclaré Simone Inzaghi avec une forme de gravité. Le technicien italien sait bien l'ampleur de la tâche qui attend les siens dans l'antre des Reds, chez une équipe qui a remporté ses 11 derniers matches à domicile, encaissant seulement 2 buts pour 31 marqués. "Ce sera un match difficile demain, mais nous sommes extrêmement motivés. C'est important et essentiel de marquer un but en première période", a continué l'Intériste. Un but précoce serait de nature à relancer le suspense et donner de l'allant aux siens.

Mais marquer ne suffira pas. Il faudra aussi museler une attaque anglaise qui n'est jamais restée muette cette saison sur les bords de la Mersey. La tâche s'annonce donc immense pour une formation italienne au ralenti depuis février et qui a remporté le week-end dernier son premier match depuis le 22 janvier. L'équation est simple, toute faiblesse sera exploitée et rendra caduque l'opération spéciale italienne car Liverpool ne pardonne rien. Encore moins à Anfield, là où la musique de la Ligue des Champions prend une tout autre dimension, pour un lyrisme teinté de métal. Aux Intéristes de tenir la mesure sous peine d'être emportés.

Le huitième de finale retour entre Liverpool et l'Inter Milan aura lieu à partir de 21 heures, du côté du stade d'Anfield à Liverpool, dans le Nord de l'Angleterre.

Le huitième de finale retour entre Liverpool et l'Inter Milan sera retransmis en direct sur Canal+, qui dispose du premier choix sur chaque journée de Ligue des Champions et RMC Sports 1.

La rencontre entre le Liverpool de Sadio Mané et l'Inter Milan de Lautaro Martinez sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

BetClic : Liverpool :1,56 / Nul : 4,30 / Inter Milan : 5,65

Bwin : Liverpool : 1,53 / Nul : 4,00 / Inter Milan : 5,25

Winamax : Liverpool : 1,58 / Nul : 4,30 / Inter Milan : 5,75