"DIRECT. Real - PSG : un triplé de Benzema élimine Paris, notes et résumé vidéo du match"

REAL MADRID - PSG. Grâce à un triplé de l'attaquant français Karim Benzema, le Real Madrid a éliminé le PSG et rejoint les quarts de finale de la Ligue des champions.

Paris devait confirmer. Après un superbe match aller totalement dominé, les hommes de Mauricio Pochettino avaient rendez-vous sur la pelouse du Santiago Bernabéu pour tenter de valider leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. En face, les Merengue, inexistants au Parc de Princes, avaient pour ambition de renverser la courte avance glanée par les Parisiens à l'aller. Dès le coup d'envoi de la rencontre les ambitions madrilènes sont claires : mettre la pression sur leur adversaire pour trouver le chemin des filets rapidement. Pris à la gorge dans le premier quart d'heure, Paris finit pas mettre le pied sur le ballon et dominer la rencontre comme au match aller. Avant la pause, Mbappé s'offre une nouvelle action individuelle de grande classe et ouvre le score pour le PSG (39e). Après 45 minutes de jeu, Paris mène (1-0) et a déjà un pied en quart. Au retour des vestiaires, le Real a toujours du mal et Carlo Ancelotti décide de faire entrer Camavinga et Rodrygo à la place de Kroos et Asensio. Les nouveaux entrants font changer la dynamique et permettent aux Madrilènes de presser plus haut et d'égaliser. Sous pression, Donnarumma commet une bourde qui permet à Benzema d'égaliser (61e). En confiance et galvanisés par le public, les Merengue vont alors réussir à renverser le score. Coup sur coup, Benzema inscrit deux buts (76e, 78e) et offre finalement la qualification au Real Madrid grâce à un triplé et une performance stratosphérique. Nouvelle défaite cuisante du PSG en C1 qui prend la porte dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

En direct

Recevoir nos alertes live !

09:00 - Donnarumma récolte un 2 Note ultra sévère de L'Equipe pour le gardien italien qui sauve Paris en début de match à la suite d'une frappe magistrale Karim Benzema. Mais fautif sur l'égalisation, l'Italien se rend coupable de la "remontada" madrilène.

08:46 - Leonardo : "On doit changer des choses" "C’est un coup dur. On ne peut pas enterrer tout ce qui a été fait. C’est difficile d’analyser. L’épisode de la faute sur Donnarumma a été déterminant, mais on a été en difficulté pour gérer ce moment. On a perdu le contrôle. On doit chercher des solutions. Après, c’est dommage qu’une décision arbitrale soit déterminante dans ce genre de moment. Mais on doit garder notre calme. On a fait des erreurs, on doit changer des choses, mais on ne doit pas tout revoir. C’est difficile, mais jusqu’à la mi-temps, on avait une équipe organisée" a analysé Leonardo après ce Real - PSG.

08:33 - Pas de 10, mais un 9 pour Benzema Il aurait mérité un 10/10 de la part de L'Equipe, mais Karim Benzema récolte seulement un 9/10 après sa prestation stratosphérique et son triplé face au PSG en huitième de finale retour de la Ligue des champions.

08:21 - Pour Ancelotti, le premier but a tout changé "Benzema a rendu tout Madrid heureux. C’était un match difficile, surtout la première période, où on était en difficulté. Le premier but a changé la dynamique, dans les tribunes mais aussi sur le terrain. Paris a bien joué pendant une heure, avec beaucoup de qualité. Mais après le premier but, la dynamique a changé. On a eu beaucoup d’énergie.” Sur l’action entre Donnarumma et Benzema: “Une faute ? Je ne pense pas" a lancé le coach italien après ce match Real - PSG.

08:10 - Benzema : "Il n'y a pas faute" "Accusé" d'avoir fait faute sur le gardien italien, Karim Benzema justifie son action et estime qu'il n'y a pas eu de faute. "Non, pas du tout. Il attend, je le presse et il perd le ballon, tout simplement."

08:00 - Pochettino en colère après la faute sur Donnarumma "Quand vous concédez à un but comme on l’a fait, le match change, l’état d' esprit dans le stade aussi. Les supporters ont porté leur équipe, tout a changé. C’est incroyable que la faute sur Donnarumma n'ait pas été revue à la vidéo. C'est une faute très claire de Benzema selon moi. Tous les angles de vue montrent qu’il y a faute. Je ne comprends pas pourquoi il n’y pas eu la VAR à ce moment-là" a expliqué l'Argentin après ce Real PSG.

07:52 - Une faute professionnelle pour Petit Battu 3-1 après avoir mené 1-0 sur la pelouse de Madrid, le PSG a été éliminé de la Ligue des champions et réalise une faute professionnelle pour Emmanuel Petit. "On l'a vu après l'égalisation du Real Madrid, les choses se sont délitées hyper rapidement. Il n'y avait plus les mêmes repères, la même sérenité sur le terrain. Les joueurs étaient presque aux abois en l'espace de quelques minutes, alors qu'on parle de joueurs qui ont un palmarès, qui ont une personnalité... Je suis extrêmement en colère ce soir parce que c'est pour moi une faute professionnelle ce qu'il vient de se passer. C'est encore plus grave que ce qu'il s'est passé contre le Barça."

09/03/22 - 23:36 - Triplé et record pour Benzema Un performance historique. Ce mercredi 9 mars restera à jamais gravé dans la mémoire des supporters madrilènes. Non seulement parce que le Real Madrid a renversé le Paris Saint-Germain grâce à un triplé de Karim Benzema mais également parce que le buteur tricolore a dépassé la légende du club, Di Stefano, en inscrivant son 309e but sour le maillot merengue. soirée exceptionnelle pour l'international tricolore. ???? BENZEMA-STERCLASS ????



Benzema fait sombrer le PSG avec un triplé !!! ????



Les deux derniers buts ⬇️ #RMPSG | #RMAPSG | #UCL | #CCC — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 9, 2022

09/03/22 - 23:26 - Benzema : "On a montré qu'on était un grand club" Auteur d'un triplé et d'un performance exceptionnelle, Karim Benzema s'est confié en zone mixte après la qualification du Real Madrid pour les quarts de finale : "Il y a eu deux matchs. Celui de l'aller où on a été totalement dominés. Et au retour on a vu un autre Madrid, on a poussé. On a pris un but mais on savait qu'on aurait d'autres occasions. On a montré qu'on était un grand club parce qu'on ne lâche pas. On sait que c'est une équipe qui a du mal quand on les presse haut. Ils perdent des ballons avec la pression. Personnellement c'est vrai que ce soir c'est exceptionnel, mais ça n'a rien à voir avec remporter une Ligue des Champions."

09/03/22 - 23:21 - Ancelotti : "Avec les changements on a pris le dessus" Après Mauricio Pochettino, c'est Carlo Ancelotti qui s'est entretenu avec les journalistes de Canal + en zone mixte. Le coach italien a livré ses impressions sur ce match retour Real - PSG : "La première mi-temps était difficile. À la pause on a parlé et on s'est dit qu'il fallait rester dans le match. On a senti avec les changements qu'on prenait le dessus petit à petit. Avec le premier but, on a senti que ça pouvait tourner. Benzema a été fantastique. Je suis très heureux pour lui, pour ses buts et pour son attitude." "Ce premier but..."



La réaction de @MrAncelotti après #RMPSG #RMAPSG au micro de @canalplus ????️#UCL #CCC



▶️ https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/DxvXCfmogI — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 9, 2022

09/03/22 - 23:14 - Pochettino : "Une grosse erreur arbitrale" Au coup de sifflet final, l'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino a pointé du doigt la VAR et l'arbitrage après la défaite du PSG : "Je crois que le premier but a changé le match. Je me demande ce que fait la VAR. Je pense que c'est une honte. Quand on voit l'action, on voit qu'il y a faute. C'est à cause de ce but que tout a changé. C'est impossible de ne pas penser à cette grosse erreur arbitrale. C'est quelque chose difficile à croire, je ne l'accepte pas." "Il y a faute sur Donnarumma (...) Je ne peux pas y croire..."



Mauricio Pochettino se livre après #RMAPSG #RMPSG au micro de @canalplus ????️#UCL #CCC



▶️ https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/G6MS1VovYq — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 9, 2022

09/03/22 - 23:07 - Paris éliminé Nouvelle déconvenue parisienne en Ligue des Champions. Alors qu'ils menaient (1-0) à la pause et étaient à 30 minutes de valider leur ticket pour les quarts de finale, les Parisiens ont pris l'eau dans le second acte grâce à un triplé de Karim Benzema. En 15 minutes les Merengue ont renversé la tendance dans un Santiago Bernabeu survolté. ???? ICI C'EST MADRID ! ???? pic.twitter.com/aRxcoqUbv0 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 9, 2022

09/03/22 - 22:52 - ⌛ le Paris Saint-Germain se prive d'une victoire face au Real Madrid (3-1) Le score ne reflète pas complètement la physionomie du match : après ce duel, la possession de balle s’établit un peu en faveur des Parisiens (46%-54%), qui se sont d'ailleurs créés plus d'occasions sérieuses, avec 5 tirs cadrés contre 4 tirs cadrés, mais c’est le Real Madrid qui a su faire la différence au tableau d’affichage (3-1).

09/03/22 - 22:51 - Le coup franc de Messi La Pulga se charge de tirer un coup franc plein axe un peu lointain. Sa tentative passe juste au-dessus de la cage de Courtois. Le public madrilène peut exulter.

09/03/22 - 22:50 - La frappe de Modric ! Le milieu de terrain croate dépose Verratti et tente sa chance dans les dernières minutes de ce Real - PSG. Sa frappe enroulée passe juste à côté de la cage parisienne.

09/03/22 - 22:49 - Changement pour Pochettino dans ce Real - PSG Nouveau changement pour Mauricio Pochettino dans ce Real - PSG. Choix offensif pour le technicien parisien : Draxler remplace Hakimi.

09/03/22 - 22:47 - Nouveau carton jaune dans ce Real - PSG Cette fois-ci c'est un joueur du Real Madrid qui est averti dans la fin de ce Real - PSG : Vasquez est averti après avoir stoppé irrégulièrement Mbappé.

09/03/22 - 22:46 - Coup franc de Rodrygo Le Brésilien se charge de tirer un coup franc bien placé. Sa tentative s'écrase sur le mur parisien. Le ballon revient sur lui mais sa seconde tentative fuit largement le cadre.

09/03/22 - 22:43 - Nouvel avertissement dans ce Real - PSG Encore un carton jaune dans la fin de ce Real - PSG. Presnel Kimpembe commet une grossière faute sur Vinicius et écope logiquement d'un carton jaune.

09/03/22 - 22:42 - Nouveau carton jaune dans ce Real - PSG Nouvel avertissement dans le second acte de ce Real - PSG. Cette fois-ci c'est le défenseur parisien, Hakimi, qui est averti. Rien ne va plus côté parisien.

09/03/22 - 22:40 - Triplé de Benzema dans ce Real - PSG En quelques minutes, l'attaquant du Real Madrid a inscrit un doublé et renversé la tendance. Coup sur coup le Français a trompé Donnarumma. Le Real mène (3-1), Paris doit marquer un but pour arracher la qualification. 3️⃣0️⃣9️⃣ pic.twitter.com/D87kfEHJ5v — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 9, 2022

09/03/22 - 22:36 - ⚽ Nouveau but au Santiago Bernabeu pour le Real Madrid (3-1) ! Le Real Madrid s'échappe dans cette rencontre contre le Paris Saint-Germain, grâce à un but signé Karim Benzema à la 78e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Le score est de 3 à 1 au Santiago Bernabeu !

09/03/22 - 22:34 - ⚽ Nouveau but signé Karim Benzema au Santiago Bernabeu (3-1) ! But pour le Real Madrid, inscrit par Karim Benzema, à la 85e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Le Real Madrid se détache dans ce duel contre le Paris Saint-Germain. Le tableau d'affichage passe à 3 à 1 au Santiago Bernabeu !

09/03/22 - 22:34 - L'occasion ratée de Vinicius ! La passe de Benzema est contrée par Mendes. Vinicus hérite du ballon devant le but mais loupe sa frappe du gauche qui passe au-dessus. C'était la balle du (2-1) pour les Merengue !