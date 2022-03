"Real - PSG : chaîne tv, compos problables, pronostics... Les infos du match"

Real - PSG. Découvrez toutes les informations pratiques relatives au huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain.

Real - PSG, acte II. Après avoir remporté le match aller (1-0) grâce à un but sublime de Kylian Mbappé en fin de rencontre, le Paris Saint-Germain se présente sur la pelouse du Santiago Bernabeu avec un avantage au score. Surtout, les hommes de Mauricio Pochettino ont marqué les esprits en dominant totalement leur adversaire lors du match aller remporté au Parc des Princes. Rarement le club merengue n’avait paru si désemparé cette saison toutes compétitions confondues. Pour ce match retour, Mauricio Pochettino pourra compter sur son armada offensive au complet. Neymar et Messi seront bien là, reste à savoir si le troisième fantastique, Kylian Mbappé, sera à 100% après le choc reçu à l’entraînement ce lundi.

En face, Karim Benzema et ses coéquipiers sont remontés à bloc. Les Merengue ont pris l’eau au match aller et veulent à tout prix renverser la tendance. Diminué au Parc des Princes, le numéro 9 madrilène semble totalement remis de sa blessure. Auteur d’un but et d’une passe décisive ce week-end face à la Real Sociedad, le Français est en jambes et sera l’arme offensive la plus redoutable du club merengue. En interne, les hommes de Carlo Ancelotti considèrent qu’une “remontada” à domicile est possible. Les joueurs et club comptent également sur leur public pour jouer le rôle de 12e homme et mettre la pression sur les Parisiens d’entrée de jeu. Les Rouge et Bleu sont à 90 minutes de valider leur ticket pour les quarts de finale, ils devront réitérer leur excellente prestation à Paris s'ils veulent sortir vainqueurs de ce choc face au club le plus titré de la compétition.

A quelle heure débute le match Real - PSG ?

Ce huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain se disputera sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Le coup d’envoi de ce choc européen sera donné à 21h00.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Real - PSG ?

Comme c’est le cas pour certaines affiches de C1, vous aurez le choix de la chaîne pour ce huitième de finale retour entre le Real - PSG. Cette affiche sera en effet co-diffusée par Canal + et RMC Sport. Deux choix s’offrent donc à vous, celui de regarder ce choc de Ligue des Champions sur Canal + ou RMC Sport 1.

Quelle diffusion streaming pour le match Real - PSG ?

Pour suivre Real - PSG en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à RMC Sport ce qui vous permettra de suivre le huitième de finale en direct sur RMC Sport 1. Ou celui de souscrire à un abonnement à Canal + pour avoir accès à MyCanal et ainsi suivre Real Madrid - PSG sur le support de votre choix.

Quelles compositions probables pour Real et le PSG ?

Carlo Ancelotti ne pourra pas aligner son onze type pour ce huitième de finale retour de Ligue des Champions. Le technicien italien devra faire sans Casemiro et Ferland Mendy pour ce choc européen face au PSG. Les deux habituels titulaires sont suspendus après avoir été avertis lors du match aller. L’autre interrogation concerne Toni Kroos. Le milieu de terrain est touché depuis le semaine dernière et pourrait bien manquer ce choc Real - PSG. Carlo Ancelotti devra donc bricoler dans l’entrejeu. Federico Valverde et Eduardo Camavinga, buteur ce week-end face à la Real Madrid, pourraient bien intégrer le onze titulaire de départ des Merengue. David Alaba, habituellement positionné dans l’axe, devrait remplacer Mendy dans le couloir droit. En défense centrale, Nacho devrait accompagner Militao. Titulaire mais encore blessé au match aller, Karim Benzema, le plus grand danger offensif des Madrilènes, sera cette fois-ci totalement remis de sa blessure. Sur le côté droit, Asensio devrait encore une fois être préféré à Rodrygo. Mauvaise nouvelle pour Mauricio Pochettino, alors que les Rouge et Bleu abordaient ce match retour dans d’excellentes dispositions, Kylian Mbappé a été victime d’une semelle à l’entraînement. Si dans un premier temps, l’international tricolore était incertain pour le déplacement à Madrid, il devrait bel et bien être titulaire au coup d’envoi de la rencontre mais peut être pas à 100%. Le natif de Bondy devrait être accompagné de Lionel Messi et Neymar. L’ancien joueur du Real Madrid, Sergio Ramos, ne pourra quant à lui pas participer à la rencontre à cause d’une blessure au mollet. Le milieu de terrain espagnol, Ander Herrera,est forfait à cause d’une infection oculaire. Outre ses deux forfaits et la non-qualification de Juan Bernat pour la compétition, le groupe parisien est au complet pour ce décisif Real - PSG.

Le XI probable du Real Madrid : Courtois - Alaba, Nacho, Militao, Carvajal - Valverde, Kroos ou Camavinga, Modric - Vinicius, Benzema, Asensio.

Le XI probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Verratti, Danilou ou Gueye, Paredes - Messi, Mbappé, Neymar.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Real - PSG ?

Totalement dominé au match aller, le Real Madrid doit inverser la tendance au Santiago Bernabeu pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. À domicile, les hommes de Carlo Ancelotti sont favoris pour remporter ce match retour. La cote de la victoire des Merengue oscille entre 2.31 (bwin) et 2.47 (Zebet). Après un excellent match aller au Parc de Princes, les Rouge et Bleu sont outsiders pour remporter le match retour à Madrid. La cote d’un succès des Parisiens dans la capitale espagnole est à 2.52 chez Netbet et 2.72 chez Unibet. Enfin, pour les amateurs des matchs nuls, la cote d’une égalité entre les deux formations est à 3.75 chez Winamax et 3.85 chez ParionsSport en ligne. Faites vos jeux !