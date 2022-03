"Real - PSG : les Merengue renversent Paris grâce à un triplé de Benzema, le résumé du match"

23:14 - Pochettino : "Une grosse erreur arbitrale"

Au coup de sifflet final, l'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino a pointé du doigt la VAR et l'arbitrage après la défaite du PSG : "Je crois que le premier but a changé le match. Je me demande ce que fait la VAR. Je pense que c'est une honte. Quand on voit l'action, on voit qu'il y a faute. C'est à cause de ce but que tout a changé. C'est impossible de ne pas penser à cette grosse erreur arbitrale. C'est quelque chose difficile à croire, je ne l'accepte pas."