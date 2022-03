"DIRECT. PSG - Bordeaux : Paredes inscrit le troisième but, le match en live !"

PSG - Bordeaux. Paris déroule dans la seconde période de la rencontre. Après le but de Neymar (53e), Paredes a inscrit le troisième but de la rencontre (61e).

14:48 - Messi tente de trouver Mbappé Long ballon bien dosé de l'Argentin à destination de Mbappé dans la surface. Poussin s'interpose devant l'international français et capte le ballon.

14:47 - Deux nouveaux changements dans ce PSG - Bordeaux Deux nouveaux changements pour l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino : Draxler et Kehrer remplacent Wijnaldum et Hakimi.

14:43 - Le poteau de Messi ! Messi élimine son vis-à-vis et accélère plein axe et file au but. Sa frappe de l'intérieur du pied s'écrase sur le poteau gauche de Gaëtan Poussin. Pas de réussite pour l'Argentin.

14:41 - Premier changement parisien dans ce PSG - Bordeaux L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, procède à son premier changement : Nuno Medes est remplacé par Abdou Diallo.

14:39 - Nouveaux changements dans ce PSG - Bordeaux Nouveaux changements pour l'entraîneur des Girondins, David Guion, dans ce PSG - Bordeaux : Adli et Hwang sont remplacés par Niang et Dilrosun.

14:36 - La frappe d'Hakimi ! Après une longue phase de possession, le cuir arrive finalement sur Hakimi qui tente sa chance des 25 mètres. La tentative de l'international marocain flirte avec la lucarne de Gaëtan Poussin.

14:33 - Les supporters parisiens toujours muets Comme depuis le coup d'envoi de la rencontre, les joueurs du PSG jouent dans l'indifférence la plus totale de la part des virages. Ce sont les supporters des Girondins de Bordeaux que l'on entend aujourd'hui au Parc des Princes.

14:30 - Le rythme a baissé d'un cran Après le troisième but de ce PSG - Bordeaux, l'intensité a baissé d'un cran. Les Parisiens font tourner le ballon tranquillement sans conviction. En face, les Bordelais semblent accepter le score sans broncher.

14:27 - Premiers changements dans ce PSG - Bordeaux David Guion procède à ses trois premiers changements dans la dernière demi-heure de ce PSG - Bordeaux : Oudin, Elis et Onana sont remplacés par Mensah, Mara, Ignatenko.

14:26 - La frappe de Messi ! Paredes trouve son compatriote argentin dans l'axe. La Pulga porte le ballon et tente une frappe enroulée du gauche. Sa tentative fuit le cadre et n'inquiète pas Poussin.

14:22 - Et de 3 pour le PSG ! Nouveau but pour Paris dans ce PSG - Bordeaux. Messi hérite du ballon au second poteau et trouve Mbappé. La frappe du Français est contrée, le cuir revient sur Paredes. L'Argentin fait mine de frapper et enrhume deux défenseurs bordelais avant de tromper Poussin d'une frappe dans la lucarne. Superbe but du milieu de terrain parisien. ⏱️ 61'



⏱️ 61'

La lucarne de @LParedss !!! 3⃣-0⃣#Ligue1 | #PSGFCGB pic.twitter.com/3Eg4AOYf0S — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 13, 2022

14:19 - ⚽ Nouveau but signé Leandro Paredes pour le Paris Saint-Germain (3-0) ! Nous en sommes à 3-0 dans ce PSG - Bordeaux ! Leandro Paredes s'illustre à la 61e minute de jeu de cette 2e mi-temps et enfonce un peu plus les Bordelais !

14:17 - La VAR ne voit pas de faute Après avoir consulté la vidéo pour un geste litigieux dans la surface, Francois Letexier rend sa décision définitive : rien ne justifie un penalty en faveur du Paris Saint-Germain.

14:16 - Arbitrage vidéo en cours pour une faute dans la surface ! Le jeu est arrêté à Paris : Francois Letexier hésite à siffler un penalty pour le Paris Saint-Germain après un geste litigieux dans la surface et fait appel à ses collègues de la vidéo.

Cinquième but en Ligue 1 pour Neymar Passe laser parfaite de Messi pour trouver Hakimi dans la surface. Le latéral parisien centre à ras de terre pour Neymar qui prend le meilleur sur Gaëtan Poussin. Paris mène (2-0). ⏱️ 52'

14:10 - ⚽ Deuxième but pour le Paris Saint-Germain (2-0) ! Neymar inscrit le deuxième but du Paris Saint-Germain, qui double donc son écart à la 52e minute dans cette 2e mi-temps, au Parc des Princes. Les Bordelais doivent désormais réagir désormais !

14:08 - Plus d'intensité dans ce PSG - Bordeaux Les Parisiens sont entrés sur la pelouse du Parc des Princes avec plus de détermination que dans le premier acte. De quoi nous laisser présager une seconde période plus animée que les 45 premières minutes.

14:04 - Paris doit mieux faire Les Parisiens devront mieux faire dans ce second acte pour mettre un peu de folie dans cette rencontre et tenter se réconcilier avec leur public. Les Rouge et Bleu ont manqué de conviction et de jeu dans la première période.

14:04 - Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par Francois Letexier, à Paris. Le score est de 1-0.

Paris mène à la pause Avantage parisien à la pause de ce PSG - Bordeaux. Après un début de rencontre timide, les Parisiens ont ouvert le score par l'intermédiaire de Kylian Mbappé. Mais cette première période a surtout été marquée par les nombreuses banderoles et chants des certains supporters contre la direction et le club de la capitale.

13:48 - La mi-temps est sifflée au Parc des Princes Après ces 45 premières minutes, la possession de balle est largement en faveur du Paris Saint-Germain (60% contre 40% pour les Girondins de Bordeaux), qui mène au score (1-0). Pourtant, c'est les Girondins de Bordeaux qui s'est créé le plus d’opportunités avec 3 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain.

13:45 - Troisième carton jaune dans ce PSG - Bordeaux Troisième avertissement dans ce PSG - Bordeaux pour le compte de la 28e journée de Ligue 1 : Rémi Oudin est averti après une faute sur Hakimi.

13:41 - Des supporters quittent les tribunes Une partie des supporters installés dans la tribune Auteuil du Parc des Princes a quitté l'enceinte du stade en guise protestation après l'échec du PSG en Ligue des Champions.

13:40 - Deuxième carton jaune dans ce PSG - Bordeaux Deuxième avertissement dans ce PSG - Bordeaux : après Guilavogui c'est Paredes qui écope d'un carton jaune pour contestation.