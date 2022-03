"Clermont - Lorient : joli coup pour le FC Lorient, ce qu'il faut retenir"

Le Clermont Foot a eu plutôt la maîtrise du ballon mais a manqué cruellement d’efficacité. Au terme de ce match, la possession de balle s’établit légèrement en sa faveur (52% contre 48%), mais c’est le FC Lorient qui a réussi le plus de tirs cadrés (6 contre 1) et surtout qui s’impose au final (0-2).

Le FC Lorient bénéficie d'un coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être joué dans quelques secondes. Nous en sommes à égalité parfaite sur les coups de pied arrêtés avec 15 coup francs partout entre le Clermont Foot et le FC Lorient à la 90e minute de jeu au Stade Gabriel Montpied.

Bastein Dechepy signale un changement : Enzo Le Fee fait sa sortie et Igor Carioca entre en jeu pour le FC Lorient.

Opportunité intéressante pour le FC Lorient : la tentative est cadrée mais le goal adverse est vigilant et peut se dégager.

Opportunité intéressante pour le FC Lorient : la frappe est cadrée mais le gardien adverse veille au grain et peut relancer les siens.

16:35 - Le FC Lorient obtient un coup franc très bien placé !

Voilà la balle du chaos ! Alors que nous en sommes aux dernières minutes de la partie au Stade Gabriel Montpied, Bastein Dechepy siffle une faute contre les Clermontois qui se retrouvent coincés à quelques mètres de leurs buts et vont devoir éviter de décrocher encore un peu plus au score. Un nouveau but commencerait à faire beaucoup à ce moment du match.