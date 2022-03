"Lyon - Rennes : désillusion pour l'Olympique Lyonnais, les moments clés du match"

Les voyants terminent dans le vert pour le Stade Rennais : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’affiche largement à son avantage (52% contre 48% pour l'Olympique Lyonnais). Les Rennais se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 7 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour Olympique Lyonnais, et remportent donc logiquement ce match (2-4).

L'Olympique Lyonnais obtient un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'aller de l'avant et de réduire l'écart dans cette 2e mi-temps. Une occasion qui intervient dans le dernier quart d'heure de cette rencontre.

Antony Gautier siffle un coup franc en faveur des Lyonnais qui se trouvaient juste devant leurs buts et pouvaient voir le Stade Rennais inscrire un nouveau but à l'issue de cette action. Nous jouons les dernières minutes de ce duel.

L'Olympique Lyonnais gagne un coup franc dans cette 2e période, qui va être joué dans quelques instants. Nettement en avance au score, les Rennais semblent commettre plus de fautes ayant concédé pour l'instant 15 coup francs contre 10 coup francs, tandis que nous atteignons la 83e minute de jeu au Groupama Stadium.

Moussa Dembélé n'a pas failli à sa mission et offre un point à l'Olympique Lyonnais. Nous en sommes à 2-4 dans ce Lyon - Rennes !

Antony Gautier signale un remplacement : Adrien Truffert fait sa sortie et Birger Meling fait son apparition pour le Stade Rennais.

Un joueur de l'Olympique Lyonnais est signalé hors-jeu et permet à ses adversaires de se dégager. Nous jouons la 70e minute de jeu dans cette partie.

L'Olympique Lyonnais bénéficie d'un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et d'inscrire un but dans cette 2e mi-temps. Nous en sommes à la 68e minute de jeu au Groupama Stadium.

18:20 - ⚽ But de Hamari Traoré contre son camp (2-4) !

Le score passe à 2 à 4 dans ce Lyon - Rennes au Groupama Stadium. Et c'est Hamari Traoré qui pénalise son équipe et offre un but à l'Olympique Lyonnais à la 59e minute de jeu dans cette 2e période.