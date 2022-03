"Brest - OM : le Stade Brestois pas au niveau, le résumé de la rencontre"

Les voyants terminent dans le vert pour l'Olympique Marseille : après ce duel, la possession de balle s’affiche largement en sa faveur (52% contre 48% pour le Stade Brestois). Les Marseillais se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 7 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour Stade Brestois, et remportent donc logiquement cette rencontre (1-4).

Ruddy Buquet mentionne un hors-jeu à l'encontre de l'Olympique Marseille, dont l'un des joueurs se situait en position illicite. Nous en sommes à 2 hors-jeux pour le Stade Brestois et 4 hors-jeux pour l'Olympique Marseille.

22:32 - ⚽ But signé Cengiz Under pour l'Olympique Marseille (1-4) !

Nous en sommes à 1-4 dans ce Brest - OM ! Cengiz Under fait trembler les filets à la 90e minute de jeu de cette 2e mi-temps et enfonce un peu plus les Brestois !