Euro féminin de foot 2022 : l'Angleterre en demi-finale, heure et chaîne du match des Bleues

EURO 2022. Le pays hôte de la compétition a tremblé mais s'est qualifié pour les demi-finales de de l'Euro féminin en battant l'Espagne.

Elles ne sont pas passées loin de l'élimination. En quart de finale de son Euro 2022, l'Angleterre s'est qualifiée in extremis face à l'Espagne après sa victoire 2-1 à l'issue de la prolongation. Longtemps dominées les Three Lionesses se sont imposées grâce à un coaching payant de Sarina Wiegman. En demi-finale, elles affronteront la Suède ou la Belgique.

Chez les Bleues, il faut faire encore preuve de patience puisque le quart de finale est prévu ce samedi soir à 21h en direct sur TF1 face aux Pays-Bas. Les championnes d'Europe en titre visent un nouveau titre et espèrent bien éliminer les Bleues. Interrogée sur le style des Pays-Bas, la Parisienne Grace Geyoro a analysé et vu des points communs entre les deux équipes après le match face à l'Islande : " C'est une très grande nation, elles sont championnes d'Europe, on sait que ça va être un match très serré, a-t-elle expliqué. Elles ont des joueuses de notre profil, un petit peu le même jeu que nous. Ça va être à nous d'arriver à les contrer sur leurs forces. À nous aussi de pouvoir jouer avec nos qualités. "

En 2017, l'Euro avait eu lieu aux Pays-Bas où les locales néerlandaises étaient devenues championnes d'Europe. En 2022, le championnat d'Europe a lieu en Angleterre, où les rencontres seront jouées dans 10 stades : Wembley Stadium (Londres), Bramall Lane (Sheffield), St Mary's Stadium (Southampton), Falmer Stadium (Brighton), Brentford Community Stadium (Brentford), Leigh Sports Village (Leigh), Old Trafford et Academy Stadium (Manchester), New York Stadium (Rotterham), Stadium MK (Milton Keynes).

Durant toute la phase de poules de l'Euro féminin 2022, retrouvez en temps réel et dès la fin des rencontres, le classement des quatre groupes de l'Euro avec notamment la poule D, le groupe de la France pour la compétition.

16 équipes sont qualifiées réparties en 4 poules de 4 pays. Le tirage au sort de la phase de poules de l'Euro 2022 a été effectué le jeudi 28 octobre dernier à Manchester en Angleterre.

Groupe A : Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Portugal, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Le calendrier du Championnat d'Europe féminin de l'UEFA 2022 en Angleterre a été annoncé :

Quarts de finale :

Jeudi 21 juillet : QF2 – Allemagne - Autriche (Brentford)

Vendredi 22 juillet : QF3 – Suède - Belgique (Wigan et Leigh)

Samedi 23 juillet : QF4 – France - Pays-Bas (Rotherham)

Demi-finales :

Mardi 26 juillet : DF1 – Suède ou Belgique - Angleterre (Sheffield)

Mercredi 27 juillet : DF2 – France ou Pays-Bas - Allemagne ou Autriche (Milton Keynes)

Finale :

Dimanche 31 juillet : Vainqueures DF1 - Vainqueures DF2 (Wembley)

La phase à élimination directe

Quarts de finale

Jeudi 21 juillet

21h : Allemagne - Autriche (Brentford) en direct sur TMC et Canal+ Sport

et Canal+ Sport Vendredi 22 juillet

21h : Suède - Belgique (Wigan et Leigh) en direct sur TF1 et Canal+

et Canal+ Samedi 23 juillet

21h : France - Pays-Bas (Rotherham) en direct sur TF1 et Canal+

et Canal+ Demi-finales

Mardi 26 juillet

21h : Suède ou Belgique - Angleterre (Sheffield) en direct sur TF1 et Canal+

et Canal+ Mercredi 27 juillet

21h : France ou Pays-Bas - Allemagne ou Autriche (Milton Keynes) en direct sur TF1 et Canal+

et Canal+ Finale

Dimanche 31 juillet

21h : Vainqueures DF1 - Vainqueures DF2 (Wembley) en direct sur TF1 et Canal+

L'équipe de France de football féminine a rendez-vous avec l'Euro 2022 à partir du mercredi 6 juillet. Comme traditionnellement, comme pour les hommes, la liste des joueuses qui vont disputer la compétition est particulièrement attendue. Malgré ses performances impressionnantes avec l'Olympique Lyonnais, vainqueur de la dernière Ligue des champions, Amandine Henry n'a pas été appelée pour disputer la compétition. Voici la liste :

Gardiennes : Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin/Ita), Mylène Chavas (Bordeaux), Justine Lerond (Metz)

Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin/Ita), Mylène Chavas (Bordeaux), Justine Lerond (Metz) Défenseuses : Selma Bacha (Lyon), Hawa Cissoko (West Ham/Ang), Sakina Karchaoui (Paris SG), Griedge Mbock (Lyon), Eve Perisset (Bordeaux), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Atlético de Madrid/Esp).

Selma Bacha (Lyon), Hawa Cissoko (West Ham/Ang), Sakina Karchaoui (Paris SG), Griedge Mbock (Lyon), Eve Perisset (Bordeaux), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Atlético de Madrid/Esp). Milieux : Charlotte Bilbault (Bordeaux), Kenza Dali (Everton/Ang), Grace Geyoro (Paris SG), Ella Palis (Bordeaux), Sandie Toletti (Levante/Esp).

Charlotte Bilbault (Bordeaux), Kenza Dali (Everton/Ang), Grace Geyoro (Paris SG), Ella Palis (Bordeaux), Sandie Toletti (Levante/Esp). Attaquantes : Sandy Baltimore (Paris SG), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (Paris SG), Marie-Antoinette Katoto (Paris SG), Melvine Malard (Lyon), Clara Matéo (Paris FC), Ouleymata Sarr (Paris FC).

Les Bleues ont pour objectif de faire mieux qu'en 2017 et une élimination en quarts de finale face à l'Angleterre. Si elles ambitionnent d'aller le plus loin possible dans la compétition, c'est également le cas des championnes d'Europe en titre, les Pays-Bas emmenées par Lieke Mertens et Vivienne Miedema. L'Allemagne huit fois titrée fait figure d'outsider comme le Danemark, finaliste en 2017. L'Espagne, forte de plusieurs joueuses du FC Barcelone, aura son mot à dire comme la Suède, deuxième au classement FIFA.