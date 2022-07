Euro féminin de foot 2022 : la France frappe fort, classement et calendrier

EURO 2022. Face à l'Italie, les Bleues ont parfaitement lancé leur Euro en s'imposant 5-1 après un festival lors de la première période. Le classement.

Vite fait, bien fait ! Pour son entame d'Euro face à l'Italie, l'équipe de France a réalisé un festival, notamment en première période en menant 5-0 après 45 minutes de jeu. Une performance rare, soulignée par Corinne Diacre en conférence de presse. Il faut d'abord savourer cette performance, parce que ce que l'on a réussi en première période, c'est assez rare. Il faut savoir savourer ces choses-là quand elles se présentent. Mais ce n'est que la première des six marches qu'on s'est fixées avec les joueuses. On s'est fixé un objectif. On n'est pas favori, mais on a de l'ambition. Il faut rester humbles, mais déterminées et rester concentrées. Ce n'est qu'un premier match. Si on m'avait dit avant le match qu'on allait mener 5-0 à la mi-temps, j'aurais dit que ce n'était pas possible. Mais on vient juste de démarrer notre travail.

Si pour le moment la France est première de sa poule devant la Belgique et l'Islande qui se sont séparés sur un score de 1-1, la compétition ne fait que commencer pour les Bleues. Le prochain rendez-vous est prévu le 14 juillet, jour de la fête nationale, face à la Belgique avant de retrouver l'Islande le 18 juillet prochain. Ce lundi 11 juillet, place à la 2e journée de cet Euro féminin avec un choc entre l'Angleterre, pays hôte, et la Norvège d'Ada Hergerberg.

En 2017, l'Euro avait eu lieu aux Pays-Bas où les locales néerlandaises étaient devenues championnes d'Europe. En 2022, le championnat d'Europe a lieu en Angleterre, où les rencontres seront jouées dans 10 stades : Wembley Stadium (Londres), Bramall Lane (Sheffield), St Mary's Stadium (Southampton), Falmer Stadium (Brighton), Brentford Community Stadium (Brentford), Leigh Sports Village (Leigh), Old Trafford et Academy Stadium (Manchester), New York Stadium (Rotterham), Stadium MK (Milton Keynes).

Durant toute la phase de poules de l'Euro féminin 2022, retrouvez en temps réel et dès la fin des rencontres, le classement des quatre groupes de l'Euro avec notamment la poule D, le groupe de la France pour la compétition.

16 équipes sont qualifiées réparties en 4 poules de 4 pays. Le tirage au sort de la phase de poules de l'Euro 2022 a été effectué le jeudi 28 octobre dernier à Manchester en Angleterre.

Groupe A : Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Portugal, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Le calendrier du Championnat d'Europe féminin de l'UEFA 2022 en Angleterre a été annoncé :

Lundi 11 juillet :

Autriche - Irlande du Nord (18 heures, Southampton)

Angleterre - Norvège (21 heures, Brighton & Hove)

Mardi 12 juillet :

Danemark - Finlande (18 heures, Milton Keynes)

Allemagne - Espagne (21 heures, Brentford)

Mercredi 13 juillet :

Suède - Suisse (18 heures, Sheffield)

Pays-Bas - Portugal (21 heures, Wigan & Leigh)

Jeudi 14 juillet :

Italie - Islande (18 heures, Manchester)

France - Belgique (21 heures, D2 - D4, Rotherham)

Vendredi 15 juillet :

Irlande du Nord - Angleterre (21 heures, Southampton)

Autriche - Norvège (21 heures, Brighton & Hove)

Samedi 16 juillet :

Finlande - Allemagne (21 heures, Milton Keynes)

Danemark - Espagne (21 heures, Brentford)

Dimanche 17 juillet :

Suisse - Pays-Bas (18 heures, Sheffield)

Suède vs Portugal (18 heures, Wigan & Leigh)

Lundi 18 juillet :

Islande - France (21 heures, Rotherham)

(21 heures, Rotherham) Italie - Belgique (21 heures, Manchester)

Quarts de finale :

Mercredi 21 juillet : QF1 – Vainqueures Groupe A - Deuxième Groupe B (Brighton et Hove)

Jeudi 22 juillet : QF2 – Vainqueures Groupe B - Deuxième Groupe A (Brentford)

Vendredi 23 juillet : QF3 – Vainqueures Groupe C - Deuxième Groupe D (Wigan et Leigh)

Samedi 24 juillet : QF4 – Vainqueures Groupe D - Deuxième Groupe C (Rotherham)

Demi-finales :

Mardi 27 juillet : DF1 – Vainqueures QF3 - Vainqueures QF1 (Sheffield)

Mercredi 28 juillet : DF2 – Vainqueures QF4 - Vainqueures QF2 (Milton Keynes)

Finale :

Dimanche 31 juillet : Vainqueures DF1 - Vainqueures DF2 (Wembley)

Lundi 11 juillet

18h : Autriche-Irlande du Nord (Groupe A, Southampton) en direct sur Canal+ Sport

21h : Angleterre-Norvège (Groupe A, Brighton & Hove) en direct sur TMC et Canal+ Sport

et Canal+ Sport Mardi 12 juillet

18h : Danemark-Finlande (Groupe B, Milton Keynes) en direct sur Canal+ Sport

21h : Allemagne-Espagne (Groupe B, Brentford) en direct sur TMC et Canal+ Sport

et Canal+ Sport Mercredi 13 juillet

18h : Suède-Suisse (Groupe C, Sheffield) en direct sur Canal+ Sport

21h : Pays-Bas-Portugal (Groupe C, Wigan & Leigh) en direct sur Canal+ Sport

Jeudi 14 juillet

18h : Italie-Islande (Groupe D, Manchester) en direct sur Canal+ Sport

21h : France-Belgique (Groupe D, Rotherham) en direct sur TF1 et Canal+ Sport ( en live commenté sur TF1info )

et Canal+ Sport ( ) Vendredi 15 juillet

21h : Irlande du Nord-Angleterre (Groupe A, Southampton) en direct sur TMC et Canal+ Sport

et Canal+ Sport 21h : Autriche-Norvège (Groupe A, Brighton & Hove) en direct sur TMC et Canal+ Décalé

et Canal+ Décalé Samedi 16 juillet

21h : Finlande-Allemagne (Groupe B, Milton Keynes) en direct sur TMC et Canal+ Sport

et Canal+ Sport 21h : Danemark-Espagne (Groupe B, Brentford) en direct sur TMC et Canal+ Décalé

et Canal+ Décalé Dimanche 17 juillet

18h : Suisse-Pays-Bas (Groupe C, Sheffield) en direct sur Canal+ Sport

18h : Suède-Portugal (Groupe C, Wigan & Leigh) en direct sur Canal+ Décalé

Lundi 18 juillet

21h : Islande-France (Groupe D, Rotherham) en direct sur TF1 et Canal+ ( en live commenté sur TF1info )

et Canal+ ( ) 21h : Italie-Belgique (Groupe D, Manchester) en direct sur Canal+ Sport

La phase à élimination directe

Quarts de finale

Mercredi 20 juillet

21h : 1er Groupe A - 2e Groupe B (Brighton et Hove) en direct sur Canal+ Sport

Jeudi 21 juillet

21h : 1er Groupe B - 2e Groupe A (Brentford) en direct sur Canal+ Sport

Vendredi 22 juillet

21h : 1er Groupe C - 2e Groupe D (Wigan et Leigh) en direct sur TF1 et Canal+

et Canal+ Samedi 23 juillet

21h : 1er Groupe D - 2e Groupe C (Rotherham) en direct sur TF1 et Canal+

et Canal+ Demi-finales

Mardi 26 juillet

21h : 1er Groupe C ou 2e Groupe D - 1er Groupe A ou 2e Groupe B (Sheffield) en direct sur TF1 et Canal+

et Canal+ Mercredi 27 juillet

21h : 1er Groupe D ou 2e Groupe C - 1er Groupe B ou 2e Groupe A (Milton Keynes) en direct sur TF1 et Canal+

et Canal+ Finale

Dimanche 31 juillet

21h : Vainqueures DF1 - Vainqueures DF2 (Wembley) en direct sur TF1 et Canal+

L'équipe de France de football féminine a rendez-vous avec l'Euro 2022 à partir du mercredi 6 juillet. Comme traditionnellement, comme pour les hommes, la liste des joueuses qui vont disputer la compétition est particulièrement attendue. Malgré ses performances impressionnantes avec l'Olympique Lyonnais, vainqueur de la dernière Ligue des champions, Amandine Henry n'a pas été appelée pour disputer la compétition. Voici la liste :

Gardiennes : Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin/Ita), Mylène Chavas (Bordeaux), Justine Lerond (Metz)

Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin/Ita), Mylène Chavas (Bordeaux), Justine Lerond (Metz) Défenseuses : Selma Bacha (Lyon), Hawa Cissoko (West Ham/Ang), Sakina Karchaoui (Paris SG), Griedge Mbock (Lyon), Eve Perisset (Bordeaux), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Atlético de Madrid/Esp).

Selma Bacha (Lyon), Hawa Cissoko (West Ham/Ang), Sakina Karchaoui (Paris SG), Griedge Mbock (Lyon), Eve Perisset (Bordeaux), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Atlético de Madrid/Esp). Milieux : Charlotte Bilbault (Bordeaux), Kenza Dali (Everton/Ang), Grace Geyoro (Paris SG), Ella Palis (Bordeaux), Sandie Toletti (Levante/Esp).

Charlotte Bilbault (Bordeaux), Kenza Dali (Everton/Ang), Grace Geyoro (Paris SG), Ella Palis (Bordeaux), Sandie Toletti (Levante/Esp). Attaquantes : Sandy Baltimore (Paris SG), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (Paris SG), Marie-Antoinette Katoto (Paris SG), Melvine Malard (Lyon), Clara Matéo (Paris FC), Ouleymata Sarr (Paris FC).

Les Bleues ont pour objectif de faire mieux qu'en 2017 et une élimination en quarts de finale face à l'Angleterre. Si elles ambitionnent d'aller le plus loin possible dans la compétition, c'est également le cas des championnes d'Europe en titre, les Pays-Bas emmenées par Lieke Mertens et Vivienne Miedema. L'Allemagne huit fois titrée fait figure d'outsider comme le Danemark, finaliste en 2017. L'Espagne, forte de plusieurs joueuses du FC Barcelone, aura son mot à dire comme la Suède, deuxième au classement FIFA.