Euro féminin de foot 2022 : la liste des Bleues dévoilée ce lundi, quand débute l'Euro ?

EURO 2022. À l'instar d'un Didier Deschamps, Corine Diacre va dévoiler les Bleues qui disputeront le prochain Euro féminin en juillet prochain.

Corinne Diacre va dévoiler ce lundi 30 mai au JT de 13 de TF1 la liste des 23 joueuses françaises qui disputeront le prochain euro féminin de football du 6 au 31 juillet prochain. Selon les dernières informations et notamment celle du Parisien, il ne devrait pas y avoir de surprise dans la liste avec l'absence, entre autre, de la Parisienne Kheira Hamraoui et surtout des Lyonnaises Amandine Henry et Eugénie Le Sommer. Voici la liste potentielle :

Gardiennes : Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin/Ita), Mylène Chavas (Bordeaux), Romane Munich (Soyaux).

Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin/Ita), Mylène Chavas (Bordeaux), Romane Munich (Soyaux). Défenseuses : Selma Bacha (Lyon), Hawa Cissoko (West Ham/Ang), Sakina Karchaoui (Paris SG), Griedge Mbock (Lyon), Eve Perisset (Bordeaux), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Atlético de Madrid/Esp).

Selma Bacha (Lyon), Hawa Cissoko (West Ham/Ang), Sakina Karchaoui (Paris SG), Griedge Mbock (Lyon), Eve Perisset (Bordeaux), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Atlético de Madrid/Esp). Milieux : Charlotte Bilbault (Bordeaux), Kenza Dali (Everton/Ang), Grace Geyoro (Paris SG), Ella Palis (Bordeaux), Sandie Toletti (Levante/Esp).

Charlotte Bilbault (Bordeaux), Kenza Dali (Everton/Ang), Grace Geyoro (Paris SG), Ella Palis (Bordeaux), Sandie Toletti (Levante/Esp). Attaquantes : Viviane Asseyi (Bayern Munich/All), Sandy Baltimore (Paris SG), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (Paris SG), Marie-Antoinette Katoto (Paris SG), Melvine Malard (Lyon), Clara Matéo (Paris FC).

Pour rappel, avant le départ pour la compétition, les joueuses de Corinne Diacre disputeront deux matchs de préparation : face au Cameroun, le samedi 25 juin à Beauvais (Oise) et face au Viêt Nam le vendredi 1er juillet à Orléans.

La championne d'Europe de football féminin a lieu une fois tous les quatre ans. La prochaine édition qui aura lieu en Angleterre se déroulera en 2022 du mercredi 6 juillet au dimanche 31 juillet.

En 2017, l'Euro avait eu lieu aux Pays-Bas où les locales néerlandaises étaient devenues championnes d'Europe. En 2022, le championnat d'Europe aura lieu en Angleterre, où les rencontres seront jouées dans 10 stades : Wembley Stadium (Londres), Bramall Lane (Sheffield), St Mary's Stadium (Southampton), Falmer Stadium (Brighton), Brentford Community Stadium (Brentford), Leigh Sports Village (Leigh), Old Trafford et Academy Stadium (Manchester), New York Stadium (Rotterham), Stadium MK (Milton Keynes).

Mercredi 6 juillet

21h : Angleterre-Autriche (Groupe A, Old Trafford) en direct sur TMC et Canal+ Sport

et Canal+ Sport Jeudi 7 juillet

21h : Norvège-Irlande du Nord (Groupe A, Southampton) en direct sur Canal+ Sport

Vendredi 8 juillet

18h : Espagne-Finlande (Groupe B, Milton Keynes) en direct sur Canal+ Sport

21h : Allemagne-Danemark (Groupe B, Brentford) en direct sur TMC et Canal+ Sport

et Canal+ Sport Samedi 9 juillet

18h : Russie*-Suisse (Groupe C, Wigan & Leigh) en direct sur Canal+ Sport

*La Russie suspendue jusqu'à nouvel ordre

21h : Pays-Bas-Suède (Groupe C, Sheffield) en direct sur Canal+ Sport

Dimanche 10 juillet

18h : Belgique-Islande (Groupe D, Manchester) en direct sur Canal+ Sport

21h : France-Italie (Groupe D, Rotherham) en direct sur TF1 et Canal+ ( en live commenté sur TF1info )

et Canal+ ( ) Lundi 11 juillet

18h : Autriche-Irlande du Nord (Groupe A, Southampton) en direct sur Canal+ Sport

21h : Angleterre-Norvège (Groupe A, Brighton & Hove) en direct sur TMC et Canal+ Sport

et Canal+ Sport Mardi 12 juillet

18h : Danemark-Finlande (Groupe B, Milton Keynes) en direct sur Canal+ Sport

21h : Allemagne-Espagne (Groupe B, Brentford) en direct sur TMC et Canal+ Sport

et Canal+ Sport Mercredi 13 juillet

18h : Suède-Suisse (Groupe C, Sheffield) en direct sur Canal+ Sport

21h : Pays-Bas-Russie* (Groupe C, Wigan & Leigh) en direct sur Canal+ Sport

*La Russie suspendue jusqu'à nouvel ordre

Jeudi 14 juillet

18h : Italie-Islande (Groupe D, Manchester) en direct sur Canal+ Sport

21h : France-Belgique (Groupe D, Rotherham) en direct sur TF1 et Canal+ Sport ( en live commenté sur TF1info )

et Canal+ Sport ( ) Vendredi 15 juillet

21h : Irlande du Nord-Angleterre (Groupe A, Southampton) en direct sur TMC et Canal+ Sport

et Canal+ Sport 21h : Autriche-Norvège (Groupe A, Brighton & Hove) en direct sur TMC et Canal+ Décalé

et Canal+ Décalé Samedi 16 juillet

21h : Finlande-Allemagne (Groupe B, Milton Keynes) en direct sur TMC et Canal+ Sport

et Canal+ Sport 21h : Danemark-Espagne (Groupe B, Brentford) en direct sur TMC et Canal+ Décalé

et Canal+ Décalé Dimanche 17 juillet

18h : Suisse-Pays-Bas (Groupe C, Sheffield) en direct sur Canal+ Sport

18h : Suède-Russie* (Groupe C, Wigan & Leigh) en direct sur Canal+ Décalé

*La Russie suspendue jusqu'à nouvel ordre

Lundi 18 juillet

21h : Islande-France (Groupe D, Rotherham) en direct sur TF1 et Canal+ ( en live commenté sur TF1info )

et Canal+ ( ) 21h : Italie-Belgique (Groupe D, Manchester) en direct sur Canal+ Sport

La phase à élimination directe

Quarts de finale

Mercredi 20 juillet

21h : 1er Groupe A - 2e Groupe B (Brighton et Hove) en direct sur Canal+ Sport

Jeudi 21 juillet

21h : 1er Groupe B - 2e Groupe A (Brentford) en direct sur Canal+ Sport

Vendredi 22 juillet

21h : 1er Groupe C - 2e Groupe D (Wigan et Leigh) en direct sur TF1 et Canal+

et Canal+ Samedi 23 juillet

21h : 1er Groupe D - 2e Groupe C (Rotherham) en direct sur TF1 et Canal+

et Canal+ Demi-finales

Mardi 26 juillet

21h : 1er Groupe C ou 2e Groupe D - 1er Groupe A ou 2e Groupe B (Sheffield) en direct sur TF1 et Canal+

et Canal+ Mercredi 27 juillet

21h : 1er Groupe D ou 2e Groupe C - 1er Groupe B ou 2e Groupe A (Milton Keynes) en direct sur TF1 et Canal+

et Canal+ Finale

Dimanche 31 juillet

21h : Vainqueures DF1 - Vainqueures DF2 (Wembley) en direct sur TF1 et Canal+

16 équipes sont qualifiées réparties en 4 poules de 4 pays. Le tirage au sort de la phase de poules de l'Euro 2022 a été effectué le jeudi 28 octobre dernier à Manchester en Angleterre.

The groups for next summer's Women's EURO have been drawn!



Which matches are you excited for? #WEURO2022 — UEFA Women's EURO 2022 (@UEFAWomensEURO) October 28, 2021

Groupe A : Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Russie, Suisse (la Russie suspendue jusqu'à nouvel ordre)

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Les Bleues ont pour objectif de faire mieux qu'en 2017 et une élimination en quarts de finale face à l'Angleterre. Si elles ambitionnent d'aller le plus loin possible dans la compétition, c'est également le cas des championnes d'Europe en titre, les Pays-Bas emmenées par les Barcelonnaises Lieke Mertens et Vivienne Miedema. L'Allemagne huit fois titrée font figure d'outsiders comme le Danemark, finaliste en 2017. L'Espagne, forte de plusieurs joueuses du FC Barcelone, vainqueur de la Ligue des Champions aura son mot à dire comme la Suède, deuxième au classement FIFA.