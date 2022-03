"DIRECT. Manchester United - Atlético : les Colchoneros mènent à la pause, le match en live !"

L'Atlético Madrid sait souffrir et l'a encore une fois prouvé dans la première période de ce Manchester United - Atlético Madrid. Acculés dans la première demi-heure et totalement dominés, les hommes de Diego Simeone ont trouvé le chemin des filets juste avant la pause (41e).

21:38 - Suspense complet dans ce Manchester United - Atlético

On s'approche de la fin de la première période et le score est toujours nul et vierge. Dominateurs dans la première demi-heure, les Red Devils ont été calmés par un but des Madrilènes finalement refusé pour une position de hors-jeu.