"Manchester United - Atlético : les Colchoneros qualifiés pour les quarts, le résumé du match"

23:22 - Le résumé du match

Manchester United avait rendez-vous avec son destin ce mercredi sur la pelouse d'Old Trafford. Après avoir arraché miraculeusement le match nul à Madrid grâce à Elanga, les Red Devils voulaient finir le boulot à domicile. Dans une ambiance digne des plus belles nuits européennes, les hommes de Ralf Rangnick ont débuté la rencontre pied au plancher en mettant la pression d'entrée de jeu à leur adversaire. Totalement dominés dans la première demi-heure de jeu, les hommes Diego Simeone ont défendu fébrilement et ont pu compter sur un arrêt miraculeux d'Oblak pour maintenir les deux équipes à égalité. Quelques minutes avant la fin de la première période, sur une des rares actions des Madrilènes, Lodi a ouvert le score de la tête sur un joli centre de Griezmann (41e). À la pause, les visiteurs menaient donc (1-0) contre le cours du jeu. Au retour des vestiaires, Manchester United a tout tenté pour déstabiliser le bloc madrilène mais les hommes du "Cholo" ont parfaitement négocié leur avantage. Bien organisés défensivement, les Colchoneros se sont retrouvés dans la situation qu'ils préfèrent : tenir un score. Et c'est ce qu'il ont fait, avec de l'expérience et parfois du vice. Au terme des 90 minutes, l'Atlético Madrid a donc validé sont ticket pour les quarts de finale de la compétition grâce à sq victoire (1-0) face à Manchester United.