"Manchester United - Atlético Madrid : chaîne, compos, pronostics... Les infos du match"

Manchester United - Atlético. Découvrez toutes les informations pratiques relatives au huitième de finale retour de Ligue des Champions entre Manchester United et l'Atlético Madrid.

Une place en quart de finale de Ligue des Champions, voilà l'enjeu de ce choc européen entre Manchester United et l'Atlético Madrid. Tout reste encore possible pour les deux formations après le huitième de finale aller au Wanda Metropolitano (1-1). Les Colchoneros avaient alors mené les débats et logiquement ouvert le score par l'intermédiaire de João Felix, ils avaient été rejoints en fin de rencontre par les Red Devils grâce à une réalisation signée Elanga. Incapables de gagner la moindre rencontre de Ligue des Champions à domicile cette saison (deux nuls, deux défaites), les hommes de Diego Siemone tenteront de valider leur ticket pour la suite de la compétition sur la pelouse d'Old Trafford.

Oui mais voilà, en face les Mancuniens comptent dans leur effectif, le bourreau des Colchoneros, Cristiano Ronald. Ancien joueur du Real Madrid, le Portugais est un habitué des chocs face à l’Atlético Madrid. Le quintuple Ballon d'Or a inscrit 25 buts face aux Madrilènes, les a battus 2 fois en finale de Ligue des Champions et les a éliminés à 5 reprises. Ce week-end le numéro 7 de Manchester United d'ailleurs fait taire les critiques en inscrivant un triplé pour offrir la victoire aux Red Devils (3-2) face à Tottenham. Ce choc de Ligue des Champions face à sa victime préférée est l'occasion parfaite pour Ronaldo et ses coéquipiers de confirmer la bonne prestation contre les Spurs et offrir un peu d'espoir à leurs supporters dans une saison où ils ont déjà dit adieu à la Premier League.

A quelle heure débute le match Manchester United - Atlético Madrid ?

Cette affiche comptant pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions se disputera sur la pelouse d'Old Trafford. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h00

Sur quelle chaîne TV est diffusé Manchester United - Atlético Madrid ?

Ce huitième de finale retour de Ligue des Champions fait partie des rencontres européennes co-diffusées. Pour suivre ce choc de C1 Manchester United - Atlético Madrid vous avez donc le choix : celui de vous abonner à Canal + et regarder le match sur Canal + ou celui de souscrire à un abonnement à RMC pour suivre la rencontre sur RMC Sport 1.

Quelle diffusion streaming pour le match Manchester United - Atlético Madrid ?

Aucun lien streaming gratuit ne diffuse cette rencontre Manchester United - Atlético. Pour regarder ce huitième de finale retour de Ligue des Champions il faudra soit souscrire à un abonnement à Canal + pour suivre la rencontre via MyCanal soit vous abonner à l'offre digitale de RMC. Dans ces deux cas uniquement vous regarder le match en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette.

Quelles compositions probables pour Manchester United et l'Atlético Madrid ?

Bonne nouvelle pour Ralf Rangnick. L'entraîneur de Manchester United pourra compter sur le retour de Cavani et Varane. Les deux joueurs ont fait leur retour lors de la victoire des Red Devils sur la pelouse d'Old Trafford face à Tottenham (3-2). En revanche, le doute plane encore sur la participation de Bruno Fernandes et Luke Shaw tous les deux en attente d'un test négatif au covid. Le technicien allemand pourra surtour compter sur le retour en forme de Cristiano Ronaldo. Le buteur portugais a fait taire les critiques ce week-end en inscrivant un triplé face aux Spurs. Nul doute que face aux Colchoneros, équipe qu'il connaît bien, il aura envie de briller. En face, Diego Simeone devrait pouvoir compter sur le retour de son capitaine, Koke. En revanche l'entraîneur espagnol devra composer son onze sans Wass et Cunha tous les deux forfaits pour ce déplacement décisif à Old Trafford. Gimenez, blessé ce week-end manquera également ce rendez-vous. En revanche "el Cholo" pourra compter sur son armada offensive au complet.

Le XI probable de Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Telles (ou Shaw) - McTominay, Fred - Elanga, Bruno Fernandes (ou Sancho), Pogba - Ronaldo.

Le XI probable de l'Atlético Madrid : Oblak - Llorente, Felipe, Savic, Reinildo - De Paul, Herrera, Lemar, Renan Lodi - Joao Felix, Griezmann (ou Suarez).

Quels sont les pronostics pour la rencontre Manchester United - Atlético Madrid ?

Les Red Devils sont favoris pour remporter ce huitième de finale retour de Ligue des Champions à Old Trafford. La cote d'une victoire des hommes de Ralf Rangnick oscille entre 2.05 (Bwin) et 2.20 (PMU Sport). En face, les Colchoneros malgré un bon match aller pas forcément récompensé sont outsiders pour l'emporter. La cote d'un succès des Madrilènes à Manchester United est à 3.65 chez Winamax et Parionsport en ligne. Pour les amateurs de matchs nuls, la cote d'une égalité entre les deux formations est à 3.25 chez Unibet et Zebet.