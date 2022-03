"DIRECT. Lille - Chelsea : tout est à refaire, suivez le mach en live"

LILLE-CHELSEA. Quelques minutes après l'ouverture du score de Yilmaz, Pulisic ramène les Lillois sur terre en égalisant dans le temps additionnel. Au niveau, les Dogues retournent au point de départ.

22:08 - Lille est invaincu à domicile Lille est invaincu à domicile cette saison en Ligue des Champions. En phase de groupes, les Dogues ont signé une victoire et deux nuls à Pierre-Mauroy. Il faut remonter au 27 novembre 2019 et la venue de l'Ajax Amsterdam, pour trouver un adversaire repartant de Villeneuve d'Ascq avec un succès. Il y a plus de deux ans, Zieych et Promes avaient donné la victoire aux Amstellodamois.

22:05 - Réorganisation pour Chelsea Thomas Tuchel a changé son organisation pour le début de la seconde période. L'ancien technicien du PSG a décidé de sortir Kovacic pour mettre sur le terrain Mount et apporter plus de soutien à Havertz et Pulisic.

22:04 - Début de la 2e mi-temps C’est reparti entre le Lille OSC et le Chelsea FC, à Lille, où Davide Massa siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-1.

21:48 - Lille et Chelsea dos à dos Lille regagne les vestiaires plein de frustrations. Auteurs d'une première période de haut niveau, les Lillois croyaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score sur un penalty de Yilmaz à la 38ème minute mais ils ont été poignardés au bout du temps additionnel par Pulisic, servi par une passe lumineuse de Jorginho. Tout est à refaire pour Lille qui doit à nouveau inscrire deux buts pour espérer accrocher les prolongations (1-1).

21:47 - ⚽ Egalisation du Chelsea FC (1-1) ! Au bout du temps additionnel, Pulisic égalise. Après une longue phase de possession, Jorginho hérite du ballon à 25 mètres et profite de ne pas être attaqué pour délivrer une merveille de passe entre les lignes pour l'ancien de Dortmund qui d'un tir croisé du gauche qui laisse Jardim sur les talons. Chelsea recolle. Le score est de 1 à 1 au Stade Pierre Mauroy !

21:45 - Temps additionnel : 3 minutes Il y aura trois minutes de temps additionnel dans cette première période du huitième de finale retour entre Lille et Chelsea et ce sont les Lillois qui mènent.

21:44 - Chelsea n'y arrive pas Le coup franc de Chelsea est repoussé par le mur et Gudmundsson. Le corner suivant rencontre une tête lilloise dans les 6 mètres et est dégagé. Lille conserve son avantage face à Chelsea alors qu'il reste 2 minutes dans le temps réglementaire de la première période.

21:42 - Gudmundsson prend un jaune Sur le flanc gauche de la surface, Gudmundsson se laisse débordé et retient coupablement Havertz et concède un coup franc dangereux. L'Islandais prend un carton jaune.

21:38 - Yilmaz attendait depuis longtemps Burak Yilmaz a inscrit le premier but de ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre Lille et Chelsea. L'attaquant turc marque à cette occasion sa première réalisation en 2022. Il n'avait plus fait trembler les filets depuis le 22 décembre dernier et un déplacement à Bordeaux. KRAAAAAAL ????#LOSCCHE #UCL 1-0 | ⏱ 38' pic.twitter.com/sSTQuiI9mJ — LOSC (@losclive) March 16, 2022

21:37 - ⚽ Penalty transformé par Burak Yilmaz (1-0) ! Burak Yilmaz a pris le ballon et ne laisse personne se charger de la sentence. Le Turc prend son temps et ouvre son pied pour expédier un missile sous la barre de Mendy, parti du bon côté mais impuissant. Pierre-Mauroy chavire. Le tableau d'affichage passe à 1-0 dans ce Lille - Chelsea !

21:37 - Penalty pour Lille ! M; Massa a consulté la vidéo et voit le bras de Jorginho taper dans le ballon. Le penalty est indiscutable et l'arbitre italien désigne la surface de Chelsea. Penalty pour Lille dans ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

21:36 - Penalty en suspens au Stade Pierre Mauroy Le jeu est arrêté au Stade Pierre Mauroy : l'arbitre hésite à signaler un penalty pour le Lille OSC après un geste litigieux dans la surface et fait appel à l'assistance vidéo.

21:35 - Vidéo demandée M. Massa arrête le jeu. Il revient à l'action suivant le coup franc repoussé par Mendy. Sur un ballon cafouillé, Botman voit Jorginho taper le ballon du bras.

21:34 - Chalobah avertit Côté gauche, David vient provoquer balle au pied Chalobah et réussit à lui glisser le ballon entre les jambes avant de s'ouvrir le chemin de la surface. Juste avant d'y entrer, il est poussé dans le dos par le nouvel entrant qui concède un coup franc et se prend un carton jaune, une minute après son entrée.

21:32 - Chalobah entre Christensen a quitté la pelouse et il est remplacé par Chalobah qui va prendre place à droite de Thiago Silva en défense.

21:31 - Le jeu est arrêté Suite à la faute sur Djalo, le jeu est arrêté. En effet, Christensen est au sol et semble blessé. Les médecins de Chelsea sont au chevet du Danois.

21:29 - Djalo s'en sort Mis en difficulté et dos au jeu avec un adversaire sur le dos, Djalo réussit après plusieurs feintes à s'en sortir et démarre le long de la ligne de touche à gauche. Le latéral progresse et remonte toute sa moitié de terrain avant d'être taclé par Jorginho près de la ligne médiane.

21:26 - Trop d'engagement pour Bamba Lille n'arrive pas à manoeuvrer le milieu dense et techniquement supérieur de Chelsea. Aussi, Fonte allonge avec un ballon sautant le le coeur du jeu. Yilmaz, hors-jeu, n'y va pas et c'est à Bamba d'aller faire le pressing sur Thiago Silva qui s'est replié. Le Lillois ne contrôle pas sa fougue et bouscule le Brésilien dans le dos.

21:22 - Le numéro de Kovacic Jorginho gratte un ballon à 30 mètres de son but. Kanté transmet à Kovacic. Le Croate accélère et élimine trois Lillois pour ouvrir le terrain. Il donne à gauche sur Pulisic qui est tout proche de parvenir à servir Harvertz aux 6 mètres mais l'Allemand est finalement trop juste.

21:20 - Lille rate son contre David récupère le ballon près de sa surface et amorce un contre très rapide pour les Dogues. Yilmaz est trouvé à droite. Le Turc veut centrer mais ne maîtrise pas son geste qui file long de l'attaquant canadien qui avait poursuivi son effort.

21:19 - Hors-jeu sifflé contre le Lille OSC Davide Massa mentionne un hors-jeu à l'encontre de le Lille OSC, dont l'un des joueurs se trouvait en position illicite. Nous en sommes à 3 hors-jeux pour le Lille OSC et 0 hors-jeux pour le Chelsea FC.

21:19 - Djalo solide Côté droit, Kanté tente de passer en débordement mais tombe sur Djalo qui lui ferme bien la porte. Le champion du monde français se met ensuite à la faute en voulant récupérer le ballon.

21:18 - Un coup franc va permettre au Lille OSC d'écarter le danger C'est une occasion de prendre l'avantage manquée pour le Chelsea FC qui est dépossédée du ballon par Davide Massa à quelques mètres des buts adverses ! Le Lille OSC va pouvoir se donner un peu d'air avec ce coup franc alors que nous sommes dans la 19e minute de jeu dans cette partie.

21:16 - L'arbitre siffle un coup franc pour le Lille OSC Davide Massa siffle un 4e coup franc pour le Lille OSC. Les Londoniens comptent à ce stade autant de coups de pied arrêtés dans leurs stats. Le score est toujours de 0-0 dans ce match.