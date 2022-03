"Lille - Chelsea : heure, chaîne, compositions... Les infos du match"

Logiquement battu à l'aller en Angleterre (0-2), Lille se doit de réaliser une immense performance, ce soir à domicile, pour renverse Chelsea et voir les quarts de finale.

Il y a les faux-semblants, les paroles qu'on se dit pour s'encourager, pour se convaincre que tout est encore possible et il y a la réalité du terrain. Il y a trois semaines, Lille n'a pas fait le poids en huitième de finale aller de la Ligue des Champions et a sérieusement compromis ses chances de se qualifier pour le tour suivant. Mais voilà, le football se nourrit d'histoires absurdes et merveilleuse et le champion de France se plairait bien à ajouter un chapitre à ce livre de légendes dans le grisâtre mais imposant stade Pierre-Mauroy.

C'est le sens du discours de Jocelyn Gourvennec. Aucun fatalisme chez le technicien qui ne connait que trop bien la position du petit poucet appelé à réussir l'exploit après son passage réussi à la tête d'En Avant Guingamp, club qu'il a conduit jusqu'à la Coupe de France en 2014. Juste cette volonté de ne rien lâcher et de jouer sa chance jusqu'au bout. Alors, il a martelé que les siens avaient bien joué et tenu bon à Stamford Bridge et pointer ce qui allait être nécessaire pour faire basculer la soirée dans l'irrationnel. "L'équipe a besoin d'avoir une phase défensive forte, comme en phase de groupes. Il faudra être plus précis dans leur camp, les faire défendre dans leur surface", a-t-il expliqué. Car pour espérer voir les quarts de finale pour la première fois de son histoire, le LOSC aura besoin, en l'absence plus que préjudiciable de Renato Sanches (blessé) de retrouver l'allant offensif vu lors des trois derniers matches de groupes, de pouvoir compter sur le tranchant de Bamba, le sang-froid de David et le sens du but de Yilmaz, si essentiel dans la quête du tir la saison dernière. Autant d'éléments qui ont fait défaut à Londres où les occasions n'ont pas été légions.

Chelsea, forteresse imprenable ?

Et pas sûr que cela, couplé au soutien sans faille des supporters lillois, suffise car Chelsea n'a pas franchi la Manche pour faire de la figuration. "C'est une formation agressive, fluide et directe. Nous devons nous y préparer, mais nous devons aussi nous faire confiance. Nous sommes à la mi-temps de notre double confrontation. Rien n'est joué, même si nous menons 2-0. Demain, nous jouons la deuxième mi-temps. Nous devrons, encore une fois, faire un gros match", a prévenu Thomas Tuchel. Le technicien allemand veut garder son groupe mobilisé et ne modifiera en rien son approche. Aller de l'avant, presser et épuiser son adversaire par le travail de harcèlement de Kanté au milieu et jouer sur la vitesse et l'adresse de son trio offensif Havertz-Zyiech-Pulisic. Mais le plus gros défi lillois résidera derrière et dans sa capacité à fendre le bloc londonien et à tromper Edouard Mendy. En effet, aucune équipe cette saison n'est parvenu à l'emporter par deux buts d'écart contre les Blues. Pas même les armadas de Manchester City et Liverpool. Il faut remonter au 3 avril 2021 pour voir une formation dynamiter l'arrière-garde des champions d'Europe. A Stamford Bridge, West Bromwich Albion s'était alors imposé 5-2, un jour où N'Golo Kanté faisait défaut. C'est donc un immense défi qui se présente à Lille, plus immense encore qu'il y a trois semaines. Aux Dogues de prouver que rien n'est impossible et que le football répond encore à la folie, en s'inscrivant dans la lignée du Bayern Munich, dernière formation à avoir battu Chelsea par trois buts d'écart en Ligue des Champions, le 8 août 2020 (4-1).

Le huitième de finale retour entre Lille et Chelsea aura lieu à partir de 21 heures, du côté du stade Pierre-Mauroy à Lille.

Le quart de finale entre Chelsea et Lille sera retransmis en direct sur Canal+Sport, qui dispose du premier choix sur chaque journée de Ligue des Champions et RMC Sports 1.

La rencontre entre le Lille de José Fonte et le Chelsea d'Edouard Mendy sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

BetClic : Lille : 4,25 / Nul : 3,45 / Chelsea : 1,90

Lille : Jardim – Zeki Celik, Fonte, Botman, Djalo – Bamba, André, Xeka, Gudmunsson – Yilmaz, David.

Chelsea : Mendy – Christensen, Thiago Silva, Rüdiger – Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso – Ziyech, Havertz, Pulisic.