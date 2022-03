"Juventus - Villarreal : compo, pronostics, chaîne TV... Les infos du match"

Juventus - Villarreal. Score et buts en en live, résumé... Vivez le match en direct entre la Juventus et Villarreal, à l'Allianz Stadium, pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions UEFA.

L'heure de la Ligue des Champions UEFA a sonnée pour la Juventus et Villarreal. Le club italien reçoit l'entité espagnoles pour une place en quart de finale de la C1. À l'aller, au stade de la Céramique, la Vieille Dame avait frappé la première grâce à une réalisation de Dusan Vlahovic, nouvelle étoile émergente du football mondial. À force de trop reculer, et de vouloir conserver son avantage, la Juventus a été rejointe par Villarreal peu après l'heure de jeu. Parejo a ramené les siens, et tout reste ouvert pour ce match retour.

Dans son enceinte de l'Allianz Stadium, la Juventus paraît favorite sur le papier. Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa, est l'invité surprise de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions UEFA. Pour se sortir du piège espagnol, la Juventus comptera sur ses hommes en forme à l'image de Ligt, Alvaro Morata (trois buts lors des deux dernières rencontres) ou encore de Vlahovic, arraché pour 80 millions d'euros au mercato hivernal à la Fiorentina. Depuis son arrivée, le Serbe est le véritable meneur d'attaque de la formation italienne avec quatre buts inscrits depuis début février. Massimiliano Allegri a déclaré en conférence de presse : "Il faut avoir l'ambition et l'objectif d'aller jusqu'au bout. Et nous ne devons jamais avoir de regrets, demain c'est comme une finale sèche et on la joue à la maison."

Largué dans le championnat espagnol (7e), Villarreal ne dispose pas de grandes stars au sein de son effectif. Entraîné par Unai Emery, ex-entraîneur du PSG, le Sous-Marin jaune s'appuiera sur un effectif homogène pour contrarier le vice-champion d'Italie en titre : "Je m'attends à un match très différent de la première manche (...). Pour lui résister, nous devrons bien défendre, rester unis et tenter de garder le plus possible la possession de balle. Mais les Italiens seront probablement plus agressifs au pressing, mettront plus de pression sur notre porteur qu'à l'aller au Ceramica.

Cette affiche comptant pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions se disputera sur la pelouse de l'Allianz Stadium. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h00. Szymon Marciniak arbitrera cette rencontre entre la Juventus et Villarreal.

Le XI probable de la Juventus : Szczesny - Danilo, Rugani, de Ligt, De Sciglio - Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot - Vlahovic, Morata.

Le XI probable de Villarreal : Rulli - Foyth (ou Aurier), Albiol, Torres, Estupiñan - Pino, Parejo, Capoue (ou Coquelin), Trigueros - Lo Celso, Danjuma..