"Saint-Etienne - Troyes : match nul, ce qu'il faut retenir"

ASSE - ESTAC. C'est la fin au Stade Geoffroy-Guichard, pour ce choc de Ligue 1 entre l'AS Saint-Etienne et l'ESTAC Troyes, ce vendredi 18 mars 2022. Les deux équipes restent sur un match nul, avec un score de 1-1. Voici les événements marquants du match.

22:58 - ⌛ Saint-Etienne et Troyes se quittent sur un nul (1-1) Avec un taux de possession de balle aussi favorable (61% -39%), l'AS Saint-Etienne aurait pu espérer une issue plus heureuse. Pourtant, le match se termine sur ce résultat nul (1-1). C’est même l'ESTAC Troyes s’est créé le plus d’opportunités devant le but avec 4 tirs cadrés (contre 3 tirs pour AS Saint-Etienne).

22:50 - Changement pour l'ESTAC Troyes Romain Lissorgue signale un remplacement : Oualid El Hajjam quitte l'aire de jeu tandis que Adil Rami fait son apparition pour l'ESTAC Troyes.

22:49 - Un coup franc va permettre à l'ESTAC Troyes de se donner de l'air La dernière chance est peut être passée pour l'AS Saint-Etienne qui se voit déposséder du ballon par l'arbitre à quelques mètres des buts adverses ! L'ESTAC Troyes va pouvoir préserver le nul avec ce coup franc alors que nous arrivons dans le dernier quart d'heure de cette partie.

22:45 - Changement pour l'AS Saint-Etienne Mickael Nade laisse sa place à Aimen Moueffek à la 83e minute de jeu dans cette partie.

22:45 - Changement pour l'AS Saint-Etienne Wahbi Khazri cède sa place à Adil Aouchiche à la 83e minute de jeu dans ce match.

22:43 - Coup franc pour l'AS Saint-Etienne L'AS Saint-Etienne gagne un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et de prendre l'avantage dans cette 2e période. Une opportunité particulièrement intéressante alors que nous en somme à la 81e minute de ce match et que les deux équipes sont toujours à égalité.

22:40 - Corner pour l'ESTAC Troyes L'ESTAC Troyes se procure une occasion de passer devant dans cette rencontre (1-1) en obtenant à l’instant son 1e corner de la partie, alors que nous jouons la 78e minute à Saint-Etienne.

22:39 - Tentative avortée pour l'AS Saint-Etienne L'AS Saint-Etienne se fait menaçant mais le gardien adverse parvient à sauver son camp sur cette frappe alors que nous atteignons la 77e minute de la partie.

22:39 - Tir cadré pour l'ESTAC Troyes Situation intéressante pour l'ESTAC Troyes : la tentative est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut se dégager.

22:38 - Coup franc pour l'AS Saint-Etienne L'AS Saint-Etienne gagne un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre de développer une nouvelle offensive et d'inscrire un point dans cette 2e période. Une situation d'autant plus intéressante que nous en somme à la 76e minute de cette rencontre et que le score est toujours de parité.

22:37 - Romain Lissorgue siffle un coup franc pour l'AS Saint-Etienne L'AS Saint-Etienne gagne un coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être tiré dans quelques instants. Alors qu'ils n'ont pas encore réussi à prendre le dessus, les Stéphanois ont du retard pour le moment sur les coups de pied arrêtés avec 7 coup francs contre 13 pour leurs adversaires tandis que nous atteignons la 76e minute de jeu au Stade Geoffroy-Guichard.

22:35 - Changement pour l'AS Saint-Etienne Sada Thioub laisse sa place à Arnaud Nordin à la 73e minute de jeu dans ce match.

22:34 - L'arbitre siffle un coup franc contre l'AS Saint-Etienne L'ESTAC Troyes obtient un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'aller de l'avant et de marquer un point dans cette 2e période. Nous arrivons à la 72e minute de jeu au Stade Geoffroy-Guichard et les deux équipes sont toujours à égalité.

22:33 - Coup franc en faveur de l'ESTAC Troyes L'ESTAC Troyes bénéficie d'un nouveau coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être joué dans quelques instants. Nous jouons la 71e minute de jeu au Stade Geoffroy-Guichard. Et les fautes pleuvent du côté de l'AS Saint-Etienne qui a déjà provoqué 12 coup francs contre 6 à son bénéfice !

22:32 - Coup franc en faveur de l'ESTAC Troyes C'est une occasion de prendre l'avantage avortée pour l'AS Saint-Etienne qui est dépossédée du ballon par Romain Lissorgue à quelques mètres des buts adverses ! L'ESTAC Troyes va pouvoir éloigner le danger avec ce coup franc alors que nous disputons la 70e minute de jeu dans cette partie.

22:32 - Carton jaune pour Wahbi Khazri (AS Saint-Etienne) Le directeur de jeu, Romain Lissorgue, adresse un carton jaune à Wahbi Khazri, le joueur de l'AS Saint-Etienne.

22:29 - Occasion pour l'AS Saint-Etienne L'AS Saint-Etienne réussit à obtenir une occasion de faire évoluer le tableau d'affichage alors que les deux formations disputent la 67e minute dans cette 2e période.

22:29 - ⚽ Penalty transformé par Ryad Boudebouz (1-1) ! Et c'est le but ! L'AS Saint-Etienne glane un but sur ce penalty de Ryad Boudebouz. Nous en sommes à 1-1 au Stade Geoffroy-Guichard !

22:28 - Carton jaune pour Xavier Chavalerin (ESTAC Troyes) Le directeur de jeu, Romain Lissorgue, brandit un avertissement à Xavier Chavalerin, le joueur de l'ESTAC Troyes.

22:28 - Carton jaune pour Erik Palmer-Brown (ESTAC Troyes) Erik Palmer-Brown, le joueur de l'ESTAC Troyes, hérite d' un carton jaune à la 65e minute, dans cette 2e mi-temps.

22:28 - Penalty pour l'AS Saint-Etienne ! Romain Lissorgue signale un penalty au bénéfice de l'AS Saint-Etienne. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Stade Geoffroy-Guichard.

22:26 - Coup franc en faveur de l'AS Saint-Etienne L'arbitre accorde un 6e coup franc au bénéfice de l'AS Saint-Etienne. Les Stéphanois sont néanmoins menés sur le plan des coups de pied arrêtés comme au tableau d'affichage, les Troyens comptant au total 10 coups francs depuis le coup d'envoi. Le score est toujours de 0-1 dans ce match

22:25 - Changement pour l'ESTAC Troyes Romain Lissorgue donne son accord pour un remplacement : Ike Ugbo quitte l'aire de jeu tandis que Tristan Dingome entre en jeu pour l'ESTAC Troyes.