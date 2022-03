Galatasaray - Barcelone : chaîne TV, pronos, compos... Toutes les infos

Galatasaray - Barcelone. Choc des huitièmes de finale de Ligue Europa, découvrez tout ce qu'il faut savoir du match retour entre Galatasaray et le FC Barcelone.

Objectif majeur de cette fin de saison, le FC Barcelone joue sa qualification pour les quarts de finale de Ligue Europa ce jeudi 17 mars à partir de 18h45 à Istanbul où les Catalans vont affronter Galatasaray. Après le score nul et vierge à l'aller, Xavi, entraîneur des Blaugranas n'était pas satisfait de la prestation de ses joueurs : " Ce n'est pas un bon résultat. À la maison, après avoir autant dominé… C'est vrai qu'on n'a pas été aussi bons que dernièrement. On a tout essayé, mais on est tombés sur un adversaire très fort défensivement. Cela nous a surpris parce qu'ils encaissaient beaucoup de buts dernièrement. C'est l'Europe, c'est ainsi. Même si c'est la Ligue Europa, cela reste l'Europe. C'est une compétition difficile, compliquée. Il n'y a rien de gagné, ni rien de perdu.

Le coup d'envoi de la rencontre opposant Galatasaray au FC Barcelone dans le cadre des huitièmes de finale retour de Ligue Europa est prévu à 18h45 depuis le stade Nef Stadium d'Istanbul.

Détenteur des droits TV de Ligue Europa, RMC Sport diffusera la rencontre Galatasaray - Barcelone dès le coup d'envoi sur son canal additionnel RMC Sport Live 5. Aucune retransmission en clair du match est prévue.

Si vous souhaitez suivre ce huitième de finale retour de Ligue Europa sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez souscrire à un abonnement sur l'application MyCanal ou RMC Sport.

Galatasaray : I.Peña - Boey - Nelsson - Marcao - Van Aanholt - Antalyali - Kutlu - Kilinc - Feghouli - Akturkoglu - Mohamed.

Barcelone : Ter Stegen - Dest - Piqué - Araujo - Jordi Alba - S.Busquets - F.De Jong - Pedri - Adama - Aubameyang - Ferran Torres.

Après le nul 0-0 à l'aller, la qualification est plus indécise que jamais. Selon les sites de paris en ligne, les Barcelonais sont donnés favoris. Si vous souhaitez miser pour un succès des joueurs de Xavi, la cote de la victoire oscille entre 1,33 (Bwin) et 1,34 (Betclic). Mais si vous pensez que les coéquipiers de Bafétimi Gomis peuvent réaliser l'exploit et décrocher un billet pour les quarts de finale, la cote de la victoire varie entre 7,50 (Bwin) et 8,30 (Parions Sport en ligne). Selon NetBet, la cote de la qualification barcelonnaise est d'1,12 alors que celle des Turcs est de 4,50.