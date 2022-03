"Monaco - PSG : chaîne TV, horaires, compos probables... Les infos du match"

Monaco - PSG. Découvrez toutes les informations de l'un des chocs de la 29e journée de Ligue 1 entre les Monégasques et les Parisiens, deux équipes éliminées de manière précoce des compétitions européennes.

Monaco - PSG. Après une élimination décevante en Europa League face à Braga lors des huitièmes de finale de la compétition, les hommes de Philippe Clément devront réagir et tout donner pour aller chercher l'Europe dans la seule compétition qu'il leur reste à jouer cette saison, la Ligue 1. Pour ce faire, les joueurs de la Principauté devront réaliser un gros match ce dimanche face au leader incontesté du championnat, le PSG de Mauricio Pochettino. L'AS Monaco est actuellement 8e à 6 points de la première place qualificative à l'Europe. D'autant que les hommes de Philippe Clément ne sont pas en confiance. En effet, les Monégasques n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq derniers matches en Ligue 1.

Pour le PSG aussi la Ligue 1 fait office d'ultime compétition à jouer cette saison. Un fait rare pour le Paris-Saint-Germain version qatarie. La motivation risque d'être dure à trouver tant leur avance au classement joue en leur faveur. En effet, avant le début de cette 29e journée, les Parisiens disposent de quinze longueurs d'avance sur son dauphin, l'OM et l'OGC Nice, 3e, qui s'affrontent ce dimanche soir. Malgré cette nette domination, les hommes de Mauricio Pochettino n'ont remporté que deux de leurs quatre derniers matches en Ligue 1. Un état de forme mitigé, donc, auquel s'ajoute l'énorme désillusion de l'élimination en Ligue des champions face au Real Madrid.

A quelle heure débute le match Monaco - PSG ?

Le match entre l'AS Monaco et le PSG débutera à 13h. Il se déroulera dans l'enceinte des Monégasques, au stade Louis II.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Monaco - PSG ?

La rencontre opposant les Monégasques et les Parisiens sera à suivre sur PrimeVideo. Elle sera arbitrée par Benoit Bastien.

Quelle diffusion streaming pour le match Monaco - PSG ?

La seule diffusion streaming pour cette partie entre l'AS Monaco et le PSG est sur PrimeVideo, disponible grâce à l'abonnement Pass Ligue 1.

Quelles compositions probables pour Monaco et le PSG ?

Philippe Clément devrait pouvoir compter sur l'intégralité ou presque de son groupe pour la réception du PSG ce dimanche à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. Seuls Krépin Diatta et Cesc Fabregas manqueront à l'appel. Voici la composition probable des joueurs de la Principauté : Nübel - Vanderson, Disasi, Badiashile, C.Henrique - G.Martins, J.Lucas, Tchouaméni, S.Diop - Volland, Ben Yedder (cap.).

En revanche pour le PSG de Mauricio Pochettino, les absences sont plus nombreuses. En effet, les technicien argentin ne pourra pas compter sur Sergio Ramos, Di Maria, Bernat et Kurzawa qui sont blessés. Mais une bonne nouvelle est à retenir du côté des Parisiens. En effet, le milieu de terrain italien Marco Verratti a purgé son match de suspension et fera son retour avec le groupe pour le déplacement à Monaco. Voici la composition probable du PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, N.Mendes - Verratti, Danilo, Wijnaldum - Messi, Mbappé, Neymar

Quels sont les pronostics pour la rencontre Monaco - PSG ?

Le PSG fait évidemment figure de favori pour l'un des chocs de cette 29e journée de Ligue 1. Betclic met les Monégasques à 3,70, le match nul est à 3,80 alors que la victoire des Parisiens est cotée à 1,87. Unibet met aussi le PSG à 1,87 mais la victoire de l'AS Monaco est à 3,75 et le nul est à 3,88.