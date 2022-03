"Lorient - Strasbourg : les deux équipes finissent à égalité, les moments clés du match"

Le FC Lorient n’a pas atteint son objectif. Après ce duel, la possession de balle s’affiche ainsi en sa faveur (51% contre 49% pour RC Strasbourg), mais ce sont les Strasbourgeois qui se sont créés le plus d’opportunités avec 3 tirs cadrés contre 2 pour FC Lorient, et qui ont finalement tenu le choc au tableau d’affichage (0-0).

Le FC Lorient gagne un coup franc à quelques mètres de sa propre ligne de but qui va lui permettre d'éloigner le danger et de préserver le nul (0-0) dans cette 2e mi-temps. Un coup franc salvateur pour les Lorientais à l'approche de l'issue de la rencontre !

Le RC Strasbourg gagne un coup franc tout près de ses buts qui va lui permettre de se dégager et de préserver le nul (0-0) dans cette 2e mi-temps. Un coup de pied arrêté précieux pour les Strasbourgeois à une poignée de minutes de l'issue du match !

16:46 - Le RC Strasbourg concède un coup franc tout près de ses buts !

Et si le FC Lorient prenait l'avantage ? Alors que nous jouons les ultimes instants de la partie, Benoit Millot siffle une faute contre les Strasbourgeois qui se retrouvent coincés dans les derniers mètres et vont devoir repousser une action adverse. Un but serait évidemment fatal à ce moment de la rencontre.