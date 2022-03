"Rennes - Metz : le match en direct, le Stade Rennais pas mal parti pour le moment"

SRFC - FC Metz. Les Rennais font la course en tête, à Rennes, dans ce match de Ligue 1 entre le Stade Rennais et le FC Metz, grâce à un but marqué à la 18e minute de jeu. La suite du match en direct.

15:17 - Occasion pour le Stade Rennais Le Stade Rennais se procure une occasion de faire évoluer le tableau d'affichage alors que les deux équipes disputent la 18e minute dans cette 1e période. 15:15 - ⚽ But à Rennes de Benjamin Bourigeaud (1-0) ! 1 à 0 au Roazhon Park ! Le Stade Rennais ouvre la marque à la 16e minute dans cette 1e période, avec un but de Benjamin Bourigeaud. Les Messins sont obligés de réagir !

Découvrir l'offre 15:15 - Occasion pour le Stade Rennais Le Stade Rennais réussit à obtenir une occasion de faire évoluer le tableau d'affichage alors que les deux formations jouent la 16e minute dans cette 1e période. 15:15 - Le penalty est raté (1-0)! Le penalty n'est pas converti par Martin Terrier, qui rate l'occasion de faire évoluer le score. 15:14 - Penalty pour le Stade Rennais ! Willy Delajod siffle un penalty en faveur du Stade Rennais. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Roazhon Park. 15:10 - Tentative avortée pour le FC Metz La tentative du FC Metz échoue de peu alors que nous atteignons la 11e minute de la partie. 15:10 - Tir cadré pour le Stade Rennais Possibilité intéressante pour le Stade Rennais : la frappe est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut relancer les siens. 15:07 - Coup franc pour le Stade Rennais Le tout premier coup franc du Stade Rennais dans cette partie va être frappé dans sa moitié de terrain. De quoi offrir aux Rennais une possibilité de rebâtir. Le score est toujours de 0 à 0. Nous jouons la 8e minute de jeu dans cette partie. 15:05 - Corner en faveur du Stade Rennais Le Stade Rennais se procure une opportunité intéressante de passer devant dans cette rencontre (0-0) en obtenant à l’instant son 4e corner de la partie, alors que nous jouons la 6e minute à Rennes. 15:05 - Corner en faveur du Stade Rennais Le Stade Rennais se crée une opportunité intéressante de prendre l’ascendant au tableau d’affichage (0-0) en obtenant à l’instant son 4e corner de la partie, alors que nous en sommes à la 5e minute à Rennes. 15:04 - Corner pour le Stade Rennais C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le Stade Rennais, qui va avoir la possibilité de porter le danger devant la cage adverse et peut-être de prendre l’avantage au score (0-0). 15:00 - Corner pour le Stade Rennais C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le Stade Rennais, qui va avoir la possibilité de mettre en difficulté son adversaire et pourquoi pas de prendre l’avantage au score (0-0). 15:00 - ⏱️ Coup d'envoi du match Rennes - Metz ! Le match débute à Rennes, où l’arbitre siffle le coup d’envoi de Rennes - Metz.

