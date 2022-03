"Rennes - Metz : série de buts pour le Stade Rennais (6-1), le résumé"

Les statistiques témoignent de la très nette domination du Stade Rennais. A la fin de ce match, la possession de balle s’établit en effet nettement à son avantage (65% contre 35% pour FC Metz). Le Stade Rennais s’est aussi procuré le plus d’opportunités avec 7 tirs cadrés contre 1 pour le FC Metz et l’emporte donc logiquement dans ce match (6-1).

Le FC Metz réduit le score dans ce duel contre le Stade Rennais, grâce à un but inscrit par Louis Mafouta à la 87e minute de jeu dans cette 2e période. 6 à 1 au Roazhon Park.

Le FC Metz bénéficie d'un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre de développer une offensive et d'inscrire un but dans cette 2e période. Une occasion qui intervient dans le dernier quart d'heure de cette rencontre.

Un joueur du FC Metz est sanctionné d'un hors-jeu et permet à ses adversaires de se relancer. Nous disputons la 83e minute de jeu dans cette partie.

Le FC Metz bénéficie d'un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre de développer une offensive et de réduire la marque dans cette 2e période. Une opportunité qui intervient alors que nous arrivons dans les ultimes minutes de cette confrontation.

Willy Delajod signale un hors-jeu contre le Stade Rennais, dont l'un des joueurs se trouvait en position illicite. Nous en sommes à 2 hors-jeux pour le Stade Rennais et 0 hors-jeux pour le FC Metz.

16:28 - Willy Delajod siffle un coup franc contre le FC Metz

Le Stade Rennais gagne un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'aller de l'avant et de marquer un but de plus dans cette 2e mi-temps. Nous jouons la 70e minute de jeu au Roazhon Park.