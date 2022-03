"OM - Nice : chaîne, compos, pronos... Les infos du match"

OM - Nice. Chaîne TV, streaming, compositions probables... Retrouvez sur notre site les dernières informations à propos du match de la 29e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice, prévu ce dimanche soir au stade Orange Vélodrome.

L'Olympique de Marseille et l'OGC Nice, deux des meilleures équipes de notre championnat cette saison, s'affrontent ce dimanche soir lors d'un duel brûlant et passionnant à l'occasion de la 29e journée. Les deux équipes sont à égalité de points après 28 matchs disputés et seule une meilleure différence de buts permet à l'OM d'être actuellement à la deuxième place du classement. Les deux équipes, loin du PSG, ont besoin d'une victoire pour rester sur le podium tant Rennes (4e) et Strasbourg (5e) poussent derrière.

C'est donc un choc, un vrai, qui s'annonce ce dimanche soir au Vélodrome. À dix journées de la fin et avant la trêve internationale, le vaincu pourrait prendre un sacré coup au moral dans l'optique du sprint final. Les Marseillais, en difficulté récemment à domicile, ne doivent pas se rater face au rival niçois, qui n'a pas gagné à l'extérieur depuis deux mois. Les supporters de l'OM non plus, tant ils seront scrutés après les débordements du match aller, dans lesquels ils n'étaient toutefois pas impliqués. La revanche, ce sont les joueurs marseillais qui devront la prendre.

Le coup d'envoi de la rencontre de la 29e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice sera donné à 20h45 au stade Orange Vélodrome par l'arbitre français M. Brisard.

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV pour ce match entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Ce choc au sommet de la Ligue 1 sera diffusé sur Prime Video ce dimanche soir à partir de 20h45.

Pour suivre cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice sur Internet, il vous faut également posséder un abonnement, puisque seule la plateforme Prime Video propose la diffusion en ligne du match entre les deux équipes ce dimanche soir.

Si l'OM a disputé un match européen jeudi soir à Bâle, Jorge Sampaoli peut compter sur un groupe au complet pour la venue de Nice ce dimanche soir. Alvaro Gonzalez et Konrad De La Fuente sont hors du groupe, mais c'est un choix de l'entraîneur argentin. Dimitri Payet devrait faire son retour, avec Milik en pointe de l'attaque marseillaise. Le onze de départ probable de l'OM: P. Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Guendouzi, B. Kamara, Payet - Ünder, Milik, Gerson.

Du côté de l'OGC Nice, Christophe Galtier devra se passer de deux hommes de base de son équipe, Dante et Boudaoui, tous les deux suspendus pour ce court déplacement à Marseille. L'entraîneur niçois devrait compter une nouvelle fois sur Rosario pour redescendre d'un cran en défense centrale. Si Kluivert fait son retour dans le groupe, il est un peu juste pour débuter et c'est Stengs qui devrait être titulaire sur l'aile droite du 4-4-2 niçois. Le onze de départ probable de l'OGC Nice: Benitez - Lotombo, Todibo, Rosario, Bard - Stengs, Lemina, Schneiderlin, K. Thuram - Delort, Gouiri.

Dans cette rencontre au sommet de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille est donné favori par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire de l'OM oscille vers les 2 tandis que celle d'une victoire du Gym au Vélodrome se situe plutôt au-dessus de 4. La cote pour un match nul est d'environ 3,50.