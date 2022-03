"DIRECT. OM - Nice : suivez le match en live"

OM - Nice. Score et buts en live, résultat du match, résumé... Vivez en direct le choc tant attendu de la 29e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice ce dimanche soir au stade Orange Vélodrome.

20:53 - Rosario écarte le danger pour Nice Sur un bon centre venu de la gauche signé Gerson, Rosario est obligé d'intervenir devant Milik pour dégager le ballon en corner. Payet se charge de le frapper mais ça ne donne rien en faveur de l'OM.

20:50 - L'OM débute fort Les Marseillais ont le ballon dans ces premières minutes et tentent de mettre la pression sur l'équipe de Nice, que ce soit dans les duels ou dans le jeu. Mais pour l'instant, Walter Benitez n'est pas inquiété.

20:48 - Gerson et Ünder sur les ailes à l'OM Une incertitude régnait concernait le système marseillais ce soir. Kamara est intégré dans une défense à 3 avec Saliba et Caleta-Car, tandis que Gerson et Ünder occupent les ailes. Gueye, Rongier et Guendouzi sont au milieu, avec Payet et Milik plus haut.

20:45 - ⏱️ Jerome Brisard lance la rencontre entre l'Olympique Marseille et l'OGC Nice à Marseille ! Le coup d’envoi de ce duel entre l'Olympique Marseille et l'OGC Nice vient d’être donné par Jerome Brisard, au Orange Vélodrome.

20:45 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de l'Olympique de Marseille et de l'OGC Nice pénètrent sur la pelouse d'un stade Orange Vélodrome bouillant pour ce choc de la 29e journée de Ligue 1 ! Le coup d'envoi sera donné d'ici quelques instants par l'arbitre M. Brisard.

20:44 - Jorge Sampaoli ne sera pas sur le banc Jorge Sampaoli ne pourra coacher son équipe depuis le bord du terrain ce soir au stade Vélodrome face à Nice à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille est en effet suspendu pour une accumulation de cartons jaunes et sera donc en tribunes ce soir. C'est son adjoint Jorge Desio qui va le remplacer sur le banc.

20:40 - OM-Payet: "Un match qui va valoir cher en fin de saison" Dimitri Payet, le meneur de jeu de l'Olympique de Marseille, n'a pas caché ses ambitions pour cette rencontre face à Nice ce dimanche soir à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1: "L'objectif est clair: gagner ce match pour asseoir cette seconde place, pour prendre de la distance aussi par rapport à un adversaire direct. Ce qu'il s'est passé au match aller, on en a parlé, débattu. Il n'y a pas d'utilité à revenir là-dessus. On a peut-être plus une revanche à prendre sur ce quart de finale de Coupe de France perdu là-bas que sur les incidents du début de saison. C'est différent aujourd'hui, c'est le Championnat, un match qui va valoir cher en fin de saison. On est à égalité de points, on entame clairement le sprint final, à dix journées de la fin. Je ne pense pas que cela conditionnera la fin de saison, au vu des calendriers respectifs, cela ne nous assurerait pas une place de dauphin."

20:32 - L'OM dans le dur à domicile L'Olympique de Marseille n'est pas vraiment en réussite ces derniers temps à domicile, au moment d'accueillir Nice (qui est aussi en difficulté hors de ses bases depuis plusieurs semaines). L'OM n'a ainsi remporté que deux de ses neuf derniers matchs à domicile en L1 (pour 4 matchs nuls et 3 défaites), après avoir gagné 8 des 11 premiers sous les ordres de Jorge Sampaoli (pour deux matchs nuls et une défaite.

20:24 - Nice: Rosario remplace Dante Du côté de l'OGC Nice, Christophe Galtier doit se passer de deux hommes de base de son équipe, Dante et Boudaoui, tous les deux suspendus pour ce court déplacement à Marseille. L'entraîneur niçois mise une nouvelle fois sur Rosario en défense centrale, même si ce n'est pas son poste de prédilection. Stengs débute sur l'une des ailes du 4-4-2 niçois, avec Thuram de l'autre côté. Le onze de départ de l'OGC Nice: Benitez - Lotombo, Todibo, Rosario, Bard - Stengs, Lemina, Schneiderlin, K. Thuram - Delort, Gouiri. Niçoises, Niçois, voici votre équipe ! ????⚫️????#OMOGCN #OGCNice pic.twitter.com/sVgUaJJraD — OGC Nice (@ogcnice) March 20, 2022

20:16 - OM: Payet fait son retour Le coach de l'OM Jorge Sampaoli peut compter sur un groupe au complet pour la venue de Nice ce dimanche soir. Alvaro Gonzalez et Konrad De La Fuente sont hors du groupe, mais c'est un choix de l'entraîneur argentin. Dimitri Payet fait donc son retour dans l'équipe alors que Milik occupe une nouvelle fois la pointe de l'attaque marseillaise. Pour le reste, Sampaoli semble se priver de latéral gauche, à moins que ça soit Gueye. Reste à voir comment l'équipe marseillaise va s'organiser au coup d'envoi Le onze de départ de l'OM: P. Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, P. Gueye - Guendouzi, B. Kamara, Payet - Ünder, Milik, Gerson. ???????????? ????????????????????????????????????????????



Nos 11 Olympiens qui débuteront la rencontre ce soir????#OMOGCN pic.twitter.com/PiP3VUMXos — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 20, 2022

20:08 - Un duel au sommet entre l'OM et Nice L'Olympique de Marseille et l'OGC Nice s'affrontent ce dimanche soir lors d'un duel brûlant et passionnant à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. Les deux équipes sont à égalité de points après 28 matchs disputés et seule une meilleure différence de buts permet à l'OM d'être devant Nice du classement. Rennes est passé devant les deux équipes grâce à sa large victoire devant Metz ce dimanche (6-1). L'OM et Nice doivent donc s'imposer pour repasser devant les Rennais, mais une seule équipe pourra le faire ce dimanche soir...