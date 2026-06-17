"Petite abeille", opération du coeur, mariage avec Georgina... Les secrets de Cristiano Ronaldo
C'est lors d'un rare entretien accordé à l'animateur britannique Piers Morgan que Cristiano Ronaldo a livré les coulisses de ses fiançailles avec Georgina Rodriguez. Le footballeur, qui s'est confié depuis sa maison en Arabie Saoudite, reconnaît ne pas être "quelqu'un de très romantique" et avoir improvise sa demande. "Il était environ 1h du matin. Mes filles dormaient encore", a-t-il raconté. La demande en mariage de Cristiano Ronaldo a été déclenchée de manière inattendue par ses propres enfants. Alors qu'un ami lui tendait la bague destinée à Georgina, ses deux filles ont fait irruption en annonçant : "Papa, tu vas donner la bague à maman et tu vas lui demander de se marier." "Je savais que j'allais le faire un jour, mais je n'avais pas prévu de le faire à ce moment-là", a-t-il confié.
© Alexandre de Sousa/ZUMA/SIPA (publiée le 17/06/2026)