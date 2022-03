"France - Afrique du Sud : chaîne tv, compos, pronostics... Les infos du match"

FRANCE - AFRIQUE DU SUD. L'équipe de France défie l'Afrique du Sud en match amical ce mardi 29 mars 2022, à Lille. Découvrez toutes les informations pratiques relatives à ce match de préparation pour la Coupe du monde 2022 entre les Bleus et les Bafana Bafana.

Répéter ses gammes avant le Mondial. Qualifié pour la Coupe du monde au Qatar, l'équipe de France profite de cette trêve internationale pour trouver la formule la plus efficace et son groupe le plus performant. Victorieux in extremis (2-1) de la Côté d'Ivoire vendredi dernier grâce à un but en fin de rencontre d'Aurélien Tchouaméni, les Bleus reçoivent l'Afrique du Sud au stade Pierre Mauroy à Lille. Une nouvelle rencontre amicale qui pourrait permettre à certains internationaux de connaître leur première titularisation et à d'autres de tenter de marquer des points avant le rendez-vous tant attendu l'hiver prochain.

Pour ce France - Afrique du Sud en amical, le sélectionneur des Bleus pourra compter sur le retour de Kylian Mbappé. Absent lors du match face aux Éléphants à cause d'une infection, l'attaquant du Paris Saint-Germain participera à cette seconde rencontre amicale comme l'a annoncé Didier Deschamps à Telefoot : "Il va beaucoup mieux, il sera là mardi ". Face à l'Afrique du Sud, les Bleus voudront également poursuivre leur bonne série, ils restent sur six victoires consécutives. Une première depuis 2006. Autre statistique intéressante, l'équipe de France a trouvé le chemin des filets lors des 19 dernières rencontres soit la meilleure série de l'histoire des Bleus. Nul doute que les hommes de Didier Deschamps auront à cœur de continuer ces deux séries à Lille.

A quelle heure débute le match France - Afrique du Sud ?

Cette rencontre amicale France - Afrique du Sud se disputera à Lille, au Stade Pierre Mauroy. Le coup d’envoi de ce match de préparation pour la Coupe du monde 2022 sera donné à 21h15.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Afrique du Sud ?

Le match France - Afrique du Sud pour préparer la Coupe du monde 2022 au Qatar sera diffusé en direct et en exclusivité sur une chaîne en clair. En effet, cette rencontre de l’équipe de France sera retransmise sur TF1.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Afrique du Sud ?

Vous pourrez suivre cette rencontre de l’équipe de France en streaming gratuitement : pour regarder le match France - Afrique du Sud, il vous suffira de vous connecter sur le site MyTF1 et vous créer un compte avec votre adresse mail. Vous pourrez ensuite suivre cette rencontre sur votre tablette, ordinateur ou smartphone.

Quelles compositions probables pour la France et l'Afrique du Sud ?

Difficile d'imaginer quelle sera la composition probable de Didier Deschamps pour cette nouvelle rencontre amicale entre la France et l'Afrique du Sud. Une chose est sûre, il y aura des changements par rapport à la rencontre face à Côte d'Ivoire. Il se murmure notamment que Mike Maignan pourrait prendre la place d'Hugo Lloris. Au milieu de terrain, N'Golo Kanté devrait faire son retour dans le onze titulaire après son absence pour raisons personnelles vendredi dernier. Mbappé, remis de son infection ORL, devrait également être aligné d'entrée de jeu face aux Bafana Bafana. Jonathan Clauss et William Saliba, pourraient quant à eux connaître leur première titularisation sous le maillot des Bleus. En revanche, Pogba et Varane sont incertains à cause de soucis physiques. Après avoir annoncé une liste élargie pour ce match amical France - Afrique du Sud, le sélectionneur des Bafana Bafana a choisi de se priver de Coetzee, Zulu et Cele, des milieux Mdantsane et Mmodi, de l'attaquant Letsola et du gardien de but Peterson. Peu de visages connus dans le onze probable de l'Afrique du Sud hormis Keagan Dolly, ancien Montpelliérain et Lyle Foster qui évolue à Westerloo. Coup dur pour Hugo Broos qui devra faire sans Percy Thau, auteur de 13 buts sous le maillot des Bafana-Bafana

Le XI probable de l'équipe de France : Maignan - Koundé, Saliba, Kimpembe - Clauss, Kanté, Tchouaméni, T. Hernandez - Griezmann - Giroud, Mbappé.

Le XI probable de l'Afrique du Sud : Williams - Mudau, Xulu, De Reuck, Mashego - Mvala, Mokoena - Dolly, Foster, Lakay - Makgopa.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Afrique du Sud ?

Sans surprise, ce sont les hommes de Didier Deschamps qui sont favoris pour remporter cette rencontre amicale face à l'Afrique du Sud. La cote d'une victoire de l'équipe de France est très faible et oscille entre 1.13 (Bwin) et 1.19 (PMU). En face, les Bafana Bafana sont outsiders pour s'imposer à Lille face aux Français. La cote d'un exploit sud-africain est à 15.00 chez Netbet et 18.00 chez PMU. Enfin, pour les amateurs de matchs nuls, la cote d'une égalité entre les deux Nations est à 6.25 chez Winamax et 6.40 chez Unibet. Faites vos jeux !