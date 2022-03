"Algérie - Cameroun : chaine TV, horaires, compos probables... Les infos du match"

ALGERIE - CAMEROUN FOOT. Ce mardi 29 mars a lieu le match retour des barrages à la Coupe du monde 2022 entre les Fennecs et les Lions indomptables. Lors du match aller, les Algériens se sont imposés 1 à 0 et ont pris une sérieuse option sur la qualification. Chaine TV, horaires, compos probables... Découvrez toutes les informations de ce match.

Algérie - Cameroun. L'Algérie semble avoir fait le plus dur lors du match aller à Douala au Japoma Stadium. En effet, les joueurs de Djamel Belmadi sont allés chercher un succès important (1-0) à l'extérieur et sont les grands favoris pour rejoindre le Mondial 2022 au Qatar. Mais il reste encore au moins 90 minutes à jouer et rien n'est fait. La victoire des Fennecs ce vendredi était la première en match officiel face aux Lions indomptables, ce qui signifie que les Algériens ont souvent beaucoup de mal face aux Camerounais. D'autant que l'Algérie sortait d'une CAN complètement ratée sur les terres camerounaises et une élimination précoce au premier tour de la compétition.

En face, le Cameroun du nouveau sélectionneur Rigobert Song peut avoir énormément de regrets quant à l'issue du match aller. Les Lions indomptables ont commencé la rencontre le couteau entre les dents et ont dominé sans partage le début de la rencontre. Ils se sont fait punir juste avant la mi-temps et n'ont jamais été en mesure de revenir à hauteur. Ils partent donc avec un retard conséquent avec ce but concédé à domicile. Les Camerounais devront marquer au moins à deux reprises sur la pelouse de l'Algérie s'ils veulent disputer leur huitième Coupe du monde.

A quelle heure débute le match Algérie - Cameroun ?

Le match entre l'Algérie et le Cameroun débutera à 21h30. Il se déroulera au Mustapha Tchaker Stadium à Blida, à une cinquantaine de kilomètres d'Alger.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Algérie - Cameroun ?

La rencontre sera diffusée sur La Chaîne l'Équipe en multiplex avec les autres barrages de la soirée. L'arbitre de ce match sera le Gambien Bakary Gassama.

Quelle diffusion streaming pour le match Algérie - Cameroun ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour cette rencontre. La première sera sur le site de L'Équipe et sa partie Live. Le match sera aussi disponible sur MyCanal.

Quelles compositions probables pour l'Algérie et le Cameroun ?

Au niveau des compositions, il ne devrait pas y avoir de changement par rapport au match aller. Du côté de Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien devrait reconduire cette défense à trois qui lui a donné satisfaction. Voici la composition probable des Fennecs : Mbolhi - Bedrane, Mandi, Benlamri - Benayada, Zerrouki, Bennacer, Bensebaini - Mahrez (cap.), Slimani, Belaili.

Plus d'incertitudes en revanche du côté de Rigobert Song qui a terminé le match aller avec un grand nombre d'attaquants. Pour le moment, le joueur le plus capé de la sélection des Lions indomptables devraient reconduire la même formation qu'à l'aller. Voici le onze probables des Camerounais : A. Onana - Fai, Castelletto, Ngadeu, Tolo - Ongla, Oum Gouet, J.Onana, Toko-Ekambi - Choupo-Moting, Aboubakar.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Algérie - Cameroun ?

Après le résultat du match aller, les bookmakers s'accordent à dire que les Fennecs restent les favoris de cette rencontre retour. Betclic place l'Algérie à 2,03, le nul est à 2,80 alors que la victoire des Lions indomptables est à 3,85. Pour Unibet aussi l'Algérie est favori. Les Fennecs sont à 2,02, le nul est à 2,82 et la victoire des hommes de Rigobert Song est à 3,90.