Algérie - Cameroun : le recours rejeté par la Fifa, l'Algérie bien absente de la Coupe du monde

ALGERIE - CAMEROUN FOOT. Après plusieurs jours d'étude, le recours de l'Algérie a été rejeté par la Fifa qui ne devrait pas communiquer publiquement.

Clap de fin pour les Fennecs. Suite au recours déposé par la Fédération algérienne, la Fifa a communiqué auprès de cette dernière que le recours déposé pour des suspicions de corruption a été rejetée. Dans son communiqué, la FAF déclare que la commission de la FIFA lui a transmis le message suivant: "Nous regrettons que, selon votre appréciation, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre. Nous avons pris bonne note des éléments de votre courrier et nous pouvons d'ores et déjà vous garantir que l'ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres 'vidéo', conformément aux Lois du Jeu et au protocole d'assistance vidéo à l'arbitrage". Selon les informations de RMC Sport, la FAF a retiré sa plainte auprès de la commission de discipline de l'instance mondiale, et a préféré se contenter d'une explication de la commission d'arbitrage concernant les décisions prises par Bakary Gassama.

La réponse de Samuel Eto'o aux accusations de Djamel Belmadi

Suite aux propos, le président de la Fédération camerounaise Samuel Eto'o a pris la parole et a menacé le sélectionneur de poursuites. La Fédération camerounaise de football fait part de sa vive préoccupation à la suite des propos tenus le 24 avril 2022 par Monsieur Djamel Belmadi, l'entraîneur-sélectionneur des Fennecs d'Algérie, comme suite au match comptant pour les barrages Zone Afrique de la Coupe du monde Qatar 2022, a lâché l'instance camerounaise via un communiqué signé du président Samuel Eto'o. […] Le Cameroun se réserve le droit de porter l'affaire, dans les prochains jours, devant la Commission d'éthique de la Fifa. La Fécafoot conteste ces allégations diffamatoires instillées de manière allusive et formulées de façon répétitive par les dirigeants algériens du football, a poursuivi l'instance présidée par Samuel Eto'o dans son document publié lundi soir. Elle regrette que la persistance de cette polémique au long cours soit de nature à provoquer des incidents similaires à l'agression verbale subie par des responsables camerounais le 1er avril dernier à Doha en marge du tirage au sort de la Coupe du monde Qatar 2022."

De la corruption avérée ?

La bombe a été lancée par un journaliste égyptien Maher Genina il y a quelques semaines. A en croire le spécialiste de la chaîne On Time Sports, " l'enquête de la FIFA a pris une autre tournure avec de nouveaux éléments en faveur de l'Algérie ". Le journaliste d'évoquer un enregistrement audio compromettant, ajoutant que " la FIFA enquête actuellement sur l'affaire d'un arbitre qui a reçu une somme d'argent par virement sur son compte via une société appartenant à un président d'une fédération dont la sélection est qualifiée au prochain mondial ".

Le match rejoué, quelle décision de la Fifa ?

Plusieurs scénarios sont envisageables après le recours déposé par l'Algérie :