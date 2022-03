Nigéria - Ghana : compos probables, chaîne TV, pronos... Toutes les infos du barrage

Nigéria - Ghana. Dos-à-dos vendredi 25 mars après la rencontre aller (0-0) des qualifications du 3e tour de la Coupe du monde 2022 , le Nigéria et le Ghana se retrouvent mardi 29 mars pour le match retour. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette rencontre des qualifications de la zone Afrique.

Après le score nul et vierge à l'aller (0-0) vendredi 25 mars, le Nigéria et le Ghana se retrouvent à Abuja, capitale politique nigérienne pour la rencontre retour dans le cadre des qualifications du 3e tour de la zone Afrique à la Coupe du monde 2022. Les deux nations ont pour objectif de disputer le prochain Mondial au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre). Les compatriotes de Victor Osimhen ont l'occasion, en cas de qualification de disputer leur 7e phase finale de Coupe du monde alors que pour les Ghanéens, ils pourraient disputer leur 4e Mondial s'ils se qualifient. "Pour moi, je ferai de mon mieux, mais il ne s'agit pas que de moi. Nous avons des joueurs inspirants dans l'équipe comme Ahmed Musa, Odion Ighalo, Kenneth Omeruo et d'autres grands joueurs. Avec leur expérience, nous pouvons réaliser ce rêve. Car nous connaissons l'importance du football pour nous, nos familles, nos carrières et toute la nation. Nous ferons de notre mieux et essaierons de gagner ", a déclaré l'attaquant de Naples.

À quelle heure débute Nigéria - Ghana ?

Cette affiche retour pour les qualifications du 3e tour de la zone Afrique à la Coupe du Monde 2022 au Qatar se disputera sur la pelouse du stade national Moshood Abiola à Abuja (Nigéria) où le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 19h00 par Sadok Selmi (Tunisie).

Sur quelle chaîne suivre Nigéria - Ghana ?

Détenteur des droits TV des qualifications du 3e tour de la zone Afrique, la chaîne L'Equipe diffusera la rencontre en multiplex avec l'autre match prévu à la même heure : le remake de la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et l'Egypte.

Si vous souhaitez regarder la rencontre entre le Nigéria et le Ghana sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous rendre sur la plateforme de L'Equipe Live.

Quelles sont les compositions probables pour le Nigéria et le Ghana ?

Nigéria : Uzoho - Aina - Troost-Ekong - Balogun - Z.Sanusi - Innocent - Aribo - Simon - Iheanacho - Chukwueze - Osimhen.

