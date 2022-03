PSG - Bayern Munich : heure, chaîne TV... les infos du quart de Ligue des Champions féminine

PSG - BAYERN MUNICH. Dans le cadre des quarts de finale retour de Ligue des Champions féminine, le Paris Saint-Germain reçoit le Bayern Munich au Parc des Princes. Après leur victoire 2-1 à l'aller, les Parisiennes veulent se qualifier pour le dernier carré de la C1.

Objectif du Paris Saint-Germain, les Parisiennes sont de retour en Ligue des Champions féminine mercredi 30 mars. Après s'être imposées (2-1) mardi 22 mars en Allemagne, le club de la capitale reçoit le Bayern Munich à partir de 20h45 dans le cadre des quart de finale retour de C1. Très amoindries après sept cas de Covid-19 détecté dans l'effectif en ajoutant des blessures de longue date et la suspension de l'internationale française, Viviane Asseyi, les Allemandes tenteront de créer l'exploit au Parc des Princes.

Après un début de saison très mouvementé (départ d'Endler et Paredes, affaire Hamraoui), l'équipe féminine du Paris Saint-Germain compte bien remporter des trophées, en commençant par la Coupe de France où elles affronteront Yzeure en finale. Atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions et soulever la Coupe aux grandes oreilles fait également partie des objectifs comme l'a confirmé Didier Ollé-Nicolle, entraîneur des joueuses du Paris Saint-Germain : "Ce serait historique et merveilleux de remporter cette compétition, que ce soit pour le Paris Saint-Germain mais aussi pour ce groupe. C'est un objectif que nous avons."

À quelle heure débute PSG - Bayern Munich ?

Cette affiche pour les quarts de finale retour de Ligue des Champions féminine se disputera sur la pelouse du Parc des Princes à Paris (France). Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h par Mme. Esther Staubli (Suisse).

Sur quelle chaîne suivre PSG - Bayern Munich ?

Le quart de finale retour de Ligue des Champions féminine entre le PSG et le Bayern Munich n'est diffusé sur aucune chaîne de télévision.

Si vous souhaitez regarder la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez passer par YouTube ou télécharger l'application DAZN et vous créer un compte.

Quelles compositions probables pour le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ?

Paris Saint-Germain : Votikova - Lawrence - Dudek - Ilestedt - Karchaoui - Geyoro - Hamraoui - Diallo - Diani - Katoto - Baltimore.

Bayern Munich : Leitzig - Glas - Viggosdottir - Kumagai - Simon - Magull - Lohmann - Gwinn - Beerensteyn - Bühl - Schüller.

