"Manchester City - Atlético : les Citizens trouvent la faille grâce à De Bruyne, le résumé du match"

MANCHESTER CITY - ATLÉTICO. Après une première période sans solution, les Citizens ont finalement trouvé la faille dans le second acte. À force d'abnégation, les hommes de Pep Guardiola ont percé le mur madrilène grâce à De Bruyne (70e). Manchester City prend l'avantage mais tout reste encore ouvert avant le match retour au Wanda Metropolitano. Le résumé du match

23:10 - Le résumé du match Ce mardi, Manchester City recevait l'Atlético Madrid à l'Etihad Stadium pour le compte des quarts de finale de la Ligue des Champions. Dès le coup d'envoi de la rencontre, les deux formations sont restées fidèles à leur philosophie de jeu. Les Citizens ont monopolisé le ballon alors que les Colchoneros ont verrouillé devant leur but. La première période ne restera pas dans les annales du football. Les hommes de Pep Guardiola ont fait circuler le cuir dans le camp madrilène sans trouver de solution face à un bloc solide qui n'a pas pris le moindre risque dans le jeu. Après 45 minutes jeu, les deux formations se sont quittées sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, la rencontre s'est animée. Les Colchoneros sont sortis de leur zone de confort pour tenter d'ouvrir le score mais ont offert des espaces à leur adversaire. Ils ont logiquement été punis par les Citizens, supérieurs sur l'ensemble de la rencontre. Entré en jeu quelques minutes plut tôt, Phil Foden trouve Kevin De Bruyne dans la surface qui trompe Oblak (70e) d'une frappe croisée. Les Skyblues vont se procurer quelques actions chaudes en fin de rencontre mais sans trouver la faille. Manchester City remporte la première manche et partira avec un léger avantage lors du match retour au Wanda Metropolitano.

23:03 - De Bruyne : "Il faut être patient" Buteur face aux Colchoneros, Kevin De Bruyne a fait part de son ressenti au micro de Canal + après le coup de sifflet final : "Face à l'Atlético, on le sait il faut être patient et ne pas prendre trop de risques parce qu'ils savent en profiter. La première mi-temps c'était dur, il n'y avait pas d'espaces. La deuxième on a trouvé plus d'espaces et on a réussi à marquer. On ne leur a quasiment donné aucune occasion dans la rencontre. Je pense que lors du match retour, la physionomie sera proche de cette première manche."

23:00 - Kondogbia : "On est sur la bonne voie" Après le coup de sifflet final de ce quart de finale aller, le milieu de terrain de l'Atlético Madrid a livré ses impressions au micro de Canal + : "C'est une équipe qui a su saisir son opportunité. Je pense qu'on a fait un match complet défensivement et trouvé des passes rapidement vers l'avant. On a respecté le plan du coach. On part avec un désavantage mais on on peut renverser tout ça au match retour. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut qu'on garde cette discipline et cette mentalité au match retour."

22:57 - Le but de De Bruyne en vidéo Auteur du seul but de la rencontre, Kevin de Bruyne a trouvé le chemin des filets à la 70e minute sur un superbe service de Foden. C'est son premier but cette saison dans la compétition, le 11e de sa carrière en C1. City trouve enfin la faille ! ????



22:54 - Manchester City prend l'avantage Les Citizens remportent la première manche (1-0) au terme d'un match maîtrisé grâce à une réalisation signée De Bruyn (70e). Les Colchoneros, fidèles à leur style de jeu défensif, n'ont quasiment pas existé offensivement dans ce quart de finale aller. FULL-TIME | We take a 1-0 lead to Madrid ????



22:49 - ⌛ Fin de la rencontre au Etihad Stadium (1-0) ! Une nette supériorité au niveau de la possession de balle (66% contre 34%), un total de tirs cadrés en sa faveur (2 tirs cadrés contre 1), et bien sûr l’avantage à la marque (1-0) : le Manchester City FC a parfaitement géré ce duel. L'Atlético Madrid devra livrer une autre prestation lors de ses prochains matchs.

22:43 - Foden marque de points Excellent entrée en jeu de l'international anglais, omniprésent dans ce dernier quart d'heure. Le protégé de Guardiola est dans tous les bons coups et était tout proche de délivrer un nouveau ballon de but à De Bruyne.

22:41 - Carton jaune pour Jesus Nouveau carton jaune dans ce Manchester City - Atlético : Jesus est averti pour contestation. Il sera suspendu au prochain match.

22:40 - Carton jaune pour Correa Deuxième carton jaune de ce Manchester City - Atlético Madrid : Correa est averti par l'arbitre après un geste d'humeur sur Grealish.

22:38 - Manchester City - Atlético : nouveau changement pour Simeone Nouveau changement pour les Colchoneros de Diego Simeone dans ce Manchester City - Atlético : Felix est remplacé par Lemar.

22:38 - Manchester City - Atlético : la frappe de De Bruyne ! Quel festival de Foden le long de la ligne de touche qui élimine deux joueurs et tente de centrer devant le but. Le cuir revient finalement sur Silva qui remet sur De Bruyne dans l'axe au point de penalty. Le Belge tente sa chance, c'est dégagé sur sa ligne par Savic.

22:34 - Carton jaune pour Vrsaljko Nouvel avertissement dans ce Manchester City - Atlético : cette fois-ci c'est le défenseur des Colchoneros qui écope d'un carton jaune.

22:33 - La rencontre s'emballe Les Colchoneros jouent bien plus haut pour tenter de revenir au score. Ce positionnement offre plus d'espaces aux Citizens qui tentent d'en profiter pour inscrire le but du break. Enfin un peu de spectacle dans ce quart de finale aller.

22:33 - Premier but en C1 pour De Bruyne Foden est trouvé à droite de la surface madrilène. L'international anglais glisse parfaitement le ballon à son coéquipier. La frappe croisée du Belge ne laisse aucune chance à Oblak. Les Citizens mènent (1-0). KDB!!!!!!! ????



22:25 - ⚽ Ouverture du score pour le Manchester City FC (1-0) ! Nous en sommes à 1 à 0 au Etihad Stadium ! Le Manchester City FC lance les hostilités à la 70e minute dans cette 2e mi-temps, avec un but de Kevin De Bruyne. Les Madrilènes sont désormais contraints de réagir !

22:24 - Carton jaune pour De Paul Premier carton jaune de ce quart de finale Manchester City - Atlético Madrid : De Paul est averti après une faute sur Grealish.

22:23 - Sterling tombe dans la surface ! Bonne action collective de la part des Citizens. Sterling trouve De Bruyne puis entre dans la surface, le Belge lui remet le ballon mais l'international anglais s'écroule dans la surface après un contact de Reinildo. L'arbitre ne bronche pas.

22:23 - Manchester City - Atlético : trois changements pour Guardiola Trois changements pour Manchester City : Mahrez, Sterling et Gündogan sont remplacés par Foden, Jesus et Grealish.

22:19 - La tête de Laporte ! Nouveau corner pour les Citizens, c'est tiré par Mahrez. Le centre de l'international algérien est repris de la tête par Laporte qui avait sauté plus haut que tout le monde. La tentative du Français passe juste à côté de la cage d'Oblak.

22:17 - Manchester City - Atlético : premiers changements du match Diego Simeone procède à trois changements pour les Colchoneros dans ce Manchester City - Atlético : Llorent, Griezmann et Koke sont remplacés par Cunha, Correa et De Paul.

22:15 - Manchester City - Atlético : un second acte plus animé Après un premier acte sans la moindre frappe cadrée, une possession presque stérile des Citizens, le début de la seconde période est beaucoup plus animé. Enfin un peu de rythme dans ce match.

22:12 - Oblak décisif ! Le nouveau coup franc des Citizens est tiré par De Bruyne. Le Belge décide de tirer côté gardien. Oblak stoppe la frappe puissante avant de dégager le ballon du bout du pied dans un second temps. Première frappe cadrée des Skyblues.

22:12 - Le coup franc de De Bruyne ! Coup franc finement joué par les Citizens. Le Belge trouve Gündogan qui était sorti du mur. Le milieu de terrain remet en une touche pour Mahrez qui est fauché par Lodi. Nouveau coup franc dangereux à suivre.

22:01 - Début de la 2e mi-temps La 2e mi-temps démarre entre le Manchester City FC et l'Atlético Madrid, à Manchester, où Istvan Kovacs donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0.