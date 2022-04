"Chelsea - Real Madrid : Les Merengue prennent une option sur la qualification grâce à Benzema, le résumé du match"

CHELSEA - REAL MADRID FOOT. Lors du quart de finale aller de la Ligue des champions ce mercredi 6 avril, les Madrilènes ont pris une sérieuse option sur la qualification dans le dernier carré de la compétition grâce à un triplé de Karim Benzema.

23:30 - Le résumé du match Karim Benzema a encore endossé sa cape de héros ! 90 minutes de haute intensité qui se sont conclues par une victoire du Real Madrid devant Chelsea grâce à un triplé de l'attaquant des Merengue. Les hommes de Carlo Ancelotti ont d'abord pris la mesure de ceux de Thomas Tuchel grâce à l'homme providentiel de la Maison Blanche Karim Benzema. L'ancien attaquant de l'OL a encore prouvé qu'il était l'un des meilleurs joueurs du monde et que sa palette technique était extrêmement large. Deux buts de la tête (21e et 24e) et une activité hors normes sur le terrain. Mais les Blues, qu'on pensait au bord du chaos, sont finalement parvenus à rester dans la rencontre pour relancer le suspense juste avant le retour aux vestiaires. Kai Havertz imite Karim Benzema et vient tromper Courtois, là aussi, de la tête (40e). Le passage aux vestiaires n'a visiblement pas calmé les ardeurs des deux formations et de Karim Benzema. Le Français n'était pas rassasié et a profité de l'erreur énorme d'Edouard Mendy pour inscrire un nouveau coup du chapeau (46e), le deuxième consécutif après celui qui avait éliminé le PSG au tour précédent. Après ce troisième but de l'international français, le rythme est légèrement retombé car le Real gérait cet avantage. Un avantage de deux buts conservés aussi grâce à Thibaut Courtois auteur d'une grosse prestation ce mercredi. À plusieurs reprises le portier belge a écoeuré les Blues de Chelsea et a empêché les hommes de Thomas Tuchel de croire à une remontée. Mais cette confrontation n'a pas encore livré toutes ses vérités. Le mardi 12 avril prochain les deux formations se retrouveront et Chelsea devra tout donner pour espérer rejoindre le dernier carré et continuer de défendre leur titre.



23:07 - Karim Benzema : "Il peut encore se passer beaucoup de choses" Même si ce Chelsea - Real Madrid a largement souri à Karim Benzema et ses coéquipiers, l'attaquant français préfère rester prudent et sera pleinement satisfait son équipe se qualifie à l'issue du match retour mardi prochain. "C'est bien pour la confiance mais on sait que dans les matches de ligue des champions il peut se passer beaucoup de choses donc il va falloir rester concentrés. On l'a vu face à Paris." L'attaquant de l'équipe de France est aussi revenu sur son triplé : "Un but c'est bien. Si je peux en mettre deux ou trois c'est mieux et c'est ce que j'ai fait. Je préfère le deuxième en finesse de la tête même si les trois sont importants."

23:02 - Chelsea craque complètement Alors que les Blues de Chelsea affichait une solidité exceptionnelle à domicile à Stamford Bridge cette saison, les joueurs de Thomas Tuchel ont subi trois fois la classe de Karim Benzema qui vient inscrire les trois premiers buts sur la pelouse des Londoniens dans cette compétition.

22:57 - Un Benzema record À l'occasion de ce Chelsea - Real Madrid, Karim Benzema est entré un peu plus dans l'histoire du football. Il est le premier joueur français a inscrire 11 buts dans une campagne de Ligue des champions. Mais ce n'est pas le seul record battu par l'international français. En effet, l'ancien Lyonnais est devenu le plus vieux joueur de l'histoire à atteindre la barre des dix buts en Ligue des champions (34 ans et 108 jours).

22:53 - ⌛ le Real Madrid l'emporte au Stamford Bridge (1-3) Après ce duel, le Real Madrid a cadré moins de tirs (6 contre 7 pour Chelsea FC) et a eu moins souvent la maîtrise du ballon que son adversaire (47%-53%). Pourtant, ce sont bien les Madrilènes qui terminent avec l’avantage au score (1-3). Le Chelsea FC va devoir faire preuve de plus de réalisme pour espérer mieux lors des prochaines échéances.

22:49 - La frappe de Ziyech passe à côté Sur un excellent travail de Lukaku dos au but, le Belge décale Hakim Ziyech qui prend sa chance en une touche de balle mais sa frappe flirte avec le poteau droit de Thibaut Courtois.

22:47 - Cinq minutes de plus Cinq minutes de plus seront jouées dans ce Chelsea - Real Madrid. L'occasion pour les Blues de réduire l'écart et de se redonner de l'espoir dans cette double confrontation.

22:43 - Benzema sort ! Karim Benzema sort dans ce Chelsea - Real Madrid. L'attaquant français reçoit l'ovation de ses supporteurs après avoir inscrit un triplé. Gareth Bale remplace le Français alors que Valverde sort et est remplacé par Ceballos.

22:41 - Federico Valverde se plaint de crampes Après un énième duel disputé par le milieu uruguayen Federico Valverde, ce dernier se plaint de crampes. Clément Turpin interrompt le jeu et fait entrer les soigneurs au plus grand désarroi de Thomas Tuchel.

22:41 - Courtois repousse la frappe de James Belle tentative de Reece James qui prend sa chance devant la surface de réparation de Thibaut Courtois. Ce dernier se couche et repousse la frappe du piston droit des Blues de Chelsea qui ne parviennent pas à inscrire de deuxième but.

22:40 - Le Real en mode gestion Dans ces dernières minutes de Chelsea - Real Madrid, les Espagnols sont passés en mode gestion afin de conserver leur avantage de deux buts avant de retrouver les Londoniens mardi prochain pour le match retour.

22:36 - La frappe d'Havertz dans les gants de Courtois Kai Havertz s'empare du ballon, parvient à se retourner et prend sa chance d'un plat du pied un peu trop axial pour mettre en danger Thibaut Courtois. Il reste une grosse dizaine de minutes dans ce Chelsea - Real Madrid.

22:35 - Les supporteurs de Madrid chambrent À mesure que les Merengue se font des passes, les supporteurs du Real Madrid lâchent des "Olé" pour chambrer Chelsea et ses supporteurs.

22:33 - Il reste quinze minutes On est entrés dans le dernier quart d'heure de ce Chelsea - Real Madrid. Le triplé de Karim Benzema permet, pour le moment, au Real de prendre une sérieuse option sur une qualification en demi-finale de la Ligue des champions.

22:32 - Carvajal reste à terre Après un coup de coude dans les côtes de la part d'Azpilicueta, Dani Carvajal met une bonne minute pour se relever.

22:31 - Eduardo Camavinga fait son entrée Un autre Français fait son apparition sur la pelouse de Stamford Bridge dans ce Chelsea - Real Madrid. L'ancien Rennais Eduardo Camavinga rentre dans l'entrejeu à la place de Toni Kroos.

22:29 - Encore une prise de risque pour Mendy Edouard Mendy prend un nouveau risque dans la relance dans ce Chelsea - Real Madrid. Le gardien sénégalais a commis une grosse erreur plus tôt dans la rencontre. Elle avait permis à Benzema d'inscrire un triplé.

22:27 - Quel enroulé de Mount Les opportunités se succèdent pour les Blues ! Mason Mount prend sa chance en une touche de balle à une vingtaine de mètres des cages de Courtois. Le ballon retombe sur les filets du gardien belge du Real Madrid.

22:26 - Quelle opportunité ! Encore Lukaku ! Cette fois-ci sa tête fuit le cadre pour quelques centimètres alors qu'il était seul dans la surface de réparation de Thibaut Courtois. C'était l'occasion pour les Londoniens de se relancer dans ce Chelsea - Real Madrid.

22:25 - Première action pour Lukaku Romelu Lukaku est, pour la première fois de ce Chelsea - Real Madrid, alerté dans la surface de réparation par Reece James. L'ancien joueur de l'Inter Milan place son coup de tête mais il est totalement décadré.

22:23 - Séquence de possession impressionnante du Real Madrid Le Real Madrid déroule avec une séquence de jeu exceptionnelle ponctuée de plusieurs passes en une touche de balle.

22:19 - Des changements sont effectués C'est le moment des changements dans ce Chelsea - Real Madrid. Christian Pulisic et Jorginho sortent et sont remplacés par Romelu Lukaku et Ruben Loftus-Cheek. Du côté des Merengue, Eder Militao est obligé de sortir suite à son problème au genou. C'est Nacho qui rentre à sa place.

22:17 - Militao encore à terre Eder Militao est encore à terre et semble, cette fois-ci, se plaindre du genou après un duel avec Kai Havertz. Le défenseur du Real Madrid se relève difficilement.

22:15 - Le Real laisse le ballon Les Madrilènes semblent vouloir laisser le ballon à leurs adversaires dans ce deuxième acte de Chelsea - Real Madrid. Avec les deux buts d'avance qu'ils possèdent, les Merengue peuvent procéder en contre alors que les Blues poussent pour réduire l'écart.