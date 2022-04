West Ham - Lyon : un nul et des regrets pour l'OL, le résumé du match

23:30 - Le résumé du match

L'OL pourra nourrir des regrets. Dans ce match aller des quarts de finale d'Europa League, les Lyonnais ont bien réagi après avoir concédé l'ouverture du score alors qu'ils étaient en supériorité numérique. En première période, Benrahma a tenté de tromper Lopes sur une phase de jeu ultra rapide sollicitée par les hommes de David Moyes à plusieurs moments de la rencontre. Même si le carton rouge d'Aaron Cresswell dans le temps additionnel du premier acte aurait pu donner des ailes aux Lyonnais, , en deuxième période, les Lyonnais se sont d'abord fait surprendre par Bowen qui, en renard des surfaces, est venu profiter d'une double erreur de Gusto et de Boateng pour tromper avec de la réussite Anthony Lopes (52e). L'OL aurait même pu se faire surprendre une deuxième fois après le premier but des Hammers sur un contre express emmené encore une fois par Bowen et presque conclu par Michail Antonio. Mais cette occasion a été un des tournants de ce West Ham - Lyon. Après cette énorme opportunité, les Gones sont revenus à hauteur suite à l'entrée de Tetê qui a encore été décisif. La recrue brésilienne a débordé avant de centrer. Son centre, mal repoussé, arrive dans les pieds de Ndombélé qui prolonge le ballon au fond des filets (66e). Ce but a ramené les Lyonnais à hauteur et leur a permis de reprendre confiance pour repartir à l'attaque. Mais malgré une domination sans partage, les Gones ne sont pas parvenus à repartir avec un succès en terres londoniennes et devront faire le travail lors du match retour le jeudi 14 avril pour rejoindre le dernier carré de l'Europa League.