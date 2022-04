DIRECT. MARSEILLE - PAOK : l'OM s'impose sans se mettre à l'abri, le résumé du match

Si la rencontre entre l'OM et le PAOK a été belle sur la pelouse, elle aura été entachée par des comportements inacceptables en tribunes. Les supporters du PAOK, malgré le coup de sifflet final, continuent à jeter des sièges vers le virage nord de l'Orange Vélodrome.

À 35 ans, le milieu offensif de Marseille a été encore le grand bonhomme de cette partie. Passeur décisif sur le but de Gerson, il a été auteur d'un but exceptionnel en fin de première période. Sur un corner en retrait d'Under, il a expédié d'une superbe demi-volée le ballon dans la lucarne du gardien du PAOK. Comme d'habitude, cette saison, il a répondu présent dans un grand rendez-vous. L'OM aura besoin de lui au retour pour se qualifier en demi-finale de la Ligue Europa Conference.

Des regrets pour Marseille... En première période, les Phocéens ont su se mettre à l'abri grâce à des beaux buts de Gerson et de Payet. Mais, au retour des vestiaires, les équipiers de Mandanda ont pris leurs adversaires de haut. La sanction a été immédiate avec la réduction de l'écart d'El-Kaddouri. Au-delà du résultat, Sampaoli devra faire sans Gerson, Dieng et Kamara, tous les trois suspendus. Tout reste ouvert pour le retour, la semaine prochaine, sur la pelouse du PAOK. L'OM devra être à son meilleur niveau pour arracher un ticket en demi-finale de la Ligue Europa Conference.

Largement supérieurs en première période, les Marseillais ont marqué deux buts grâce à Gerson (19e) et Payet (45e). Le PAOK a réagi au retour des vestiaires par El-Kaddouri (46e). Avec ce maigre avantage d'un but, l'OM devra tout donner au retour, sur la pelouse des Grecs, pour arracher un billet en demi-finale de la Ligue Europa Conference.

Il reste une poignée de secondes entre l'OM et le PAOK Salonique ...

L'OM mène toujours d'un petit but face au PAOK (2-1).

Under le frappe, mais le PAOK parvient à se dégager. Les Phocéens essaient de forcer le verrou.

22:47 - Il reste cinq minutes

L'OM mène toujours d'un but. Les Phocéens gèrent cet avantage et n'entreprennent plus grand chose en position d'attaque.