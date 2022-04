"DIRECT. Manchester City - Real : les buts et le résumé en vidéo de la demi-finale"

MANCHESTER CITY - REAL. Un match incroyable. Ce mardi soir, le Real Madrid et Manchester City ont livré une prestation incroyable en demi-finale de la Ligue des champions.

[???? RÉSUMÉ VIDÉO] ???? #UCL #MCIRMA ???????????? Quel match entre Man City et le Real Madrid !!! ???? Les Citizens s'imposent 4-3 face au Real et prennent une option sur la finale ! ???? Benzema a inscrit un doublé et permet aux Madrilènes de rester dans la course ! https://t.co/kMQDhzn2vq

13:00 - Fin du live ! Merci à tous d'avoir suivi ce direct entre Manchester City et le Real Madrid dans le cadre des demi-finales aller de la Ligue des Champions.

12:55 - Manchester City - Real Madrid, la demi-finale avec le plus de buts 7, c'est le nombre de buts qu'il y a eu entre Manchester City et le Real Madrid hier en demi-finale aller de la Ligue des Champions. C'est la demi-finale la plus prolifique de l'histoire avec Ajax 5-2 Bayern Munich (avril 1995) et Liverpool 5-2 AS Rome (avril 2018).

12:35 - Nouveau record pour Benzema Après son triplé à Chelsea et son doublé à Manchester City hier, Karim Benzema est devenu le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à inscrire cinq buts dans les phases à élimination directe contre des clubs d'un même pays en une seule saison.

12:10 - Karim Benzema dans la cour des grands Grâce à son doublé inscrit hier contre Manchester City, Karim Benzema a dépassé les 40 buts marqués en une seule saison. Il rejoint Cristiano Ronaldo, Ferenc Puskas, Alfredo Di Stefano et Hugo Sanchez.

11:45 - Le but de Kevin De Bruyne, un record Kevin De Bruyne a ouvert le score après 93 secondes de jeu. C'est le but le plus rapide de l'histoire de Manchester City en Ligue des Champions.

11:20 - Benzema à un but de Lewandowski Après son doublé contre Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des Champions, Karim Benzema porte son total de buts en C1 à 85 unités. Il ne lui manque qu'une réalisation pour égaler Robert Lewandowski et monter sur le podium, derrière les intouchables Lionel Messi (125) et Cristiano Ronaldo (140).

10:55 - Benzema choisit la Ligue des Champions Favori pour le Ballon d'Or 2022, Karim Benzema a fait son choix entre gagner la Ligue des Champions ou la récompense individuelle : "Pour l'instant, je suis concentré pour gagner la Liga et la Ligue des Champions. Si je dois choisir avec le Ballon d'Or, je prends la Ligue des Champions, direct."

10:30 - La défense du Real Madrid en difficulté Hier, les quatre défenseurs du Real Madrid (Carvajal, Militao, Alaba puis Nacho et Ferland Mendy) ont été en difficulté face aux attaquants de Manchester City. Carvajal et Alaba ont obtenu la note de 3 dans L'Equipe alors que Militao, Mendy et Nacho ont été notés 4.

10:25 - La panenka de Karim Benzema en vidéo Mené 4-2, le Real Madrid a obtenu un pénalty à la 82e minute de jeu après la main d'Aymeric Laporte. Un pénalty transformé par l'attaquant madrilène, Karim Benzema. PANEN???????????????????? @Benzema !#UCL | #MCIRMA



▶️ https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/jET4pPw2jQ — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 26, 2022

10:20 - Bernardo Silva : "On peut être frustrés" Après la victoire de Manchester City, Bernardo Silva, milieu des Citizens a regretté le résultat : "On s'est créé beaucoup plus d'occasions et il y a seulement 4-3. On peut être frustrés, mais on a fait le match qu'on voulait. On a très bien commencé, il aurait fallu mieux conserver notre avantage".

10:15 - Benzema à propos de sa panenka : "Parfois, il faut changer" Après la main d'Aymeric Laporte, Karim Benzema a converti le pénalty obtenu sur une panenka. Une manière de tirer comme une autre pour l'attaquant du Real Madrid : "Les penalties, si tu n'en tires pas tu n'en rates pas. La panenka ? Les gardiens regardent beaucoup comment je frappe, donc parfois il faut changer."

10:10 - Benzema : "Ils sont mieux entrés dans le match" Au micro de RMC, Karim Benzema a tenté de positiver malgré la défaite de son équipe : "Ils sont beaucoup mieux entrés dans le match, mais en seconde période on a su prendre le ballon et revenir. Quand on affronte une grande équipe, il y a des moments où il faut faire le dos rond. C'est ce qu'on a fait. En face, c'est quand même City."

10:05 - Pep Guardiola : "Fier de mon équipe" Après la victoire de Manchester City contre le Real Madrid (4-3) hier, Pep Guardiola était satisfait de ses joueurs : "Je ne me plains pas du résultat ni de la prestation, je suis tellement fier de la façon dont mon équipe a joué, on a tout essayé pour gagner, on a été très courageux avec et sans le ballon. Je ne dirais pas qu'on méritait mieux parce que le résultat est ce qu'il est, mais on a très bien joué."

10:00 - Ancelotti : "On est mal rentrés dans le match" Après la défaite de son équipe hier face à Manchester City (4-3) en demi-finale aller de la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid a pointé du doigt l'entame du match et les erreurs défensives de ses joueurs. ???????? Real Madrid

????️ Ancelotti : "Il faudra mieux défendre au retour"#CityReal pic.twitter.com/kZjUh1oVEq — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 27, 2022