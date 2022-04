Liverpool - Villareal : les Reds s'imposent et prennent une grande option sur la qualification, le résumé du match

LIVERPOOL – VILLAREAL FOOT. Les Reds ont facilement disposé de Villareal dans cette demi-finale aller de la Ligue des champions ce mercredi 27 avril et prennent une réelle option sur la qualification en finale. Le match retour aura lieu ce mardi 3 mai.

23:20 - Le résumé du match Liverpool fait un grand pas vers la finale de la Ligue des champions. Les hommes de Jürgen Klopp ont mis du temps à trouver la faille mais ils seront parvenus à casser le cadenas du sous marin jaune. Dans une première période à sens unique, les Reds ont inquiété Rulli à plusieurs reprises mais le portier de Villareal a tenu son équipe hors de l'eau mais temporairement. Et quand l'ancien gardien de Montpellier semblait battu, c'est le poteau qui vient le sauver après une sublime frappe de Thiago Alcantara juste avant le retour aux vestiaires. Les Espagnols ont essayé de sortir à plusieurs reprises de leur moitié de terrain mais ont manqué de précision pour progresser comme ils le souhaitaient dans le camp adverse. En deuxième période, les Reds ont bénéficié d'un coup de pouce pour se rendre le match plus simple. Sur un centre dévié de Jordan Henderson, Estupinan se voit crédité d'un but contre son camp (53e) et a lancé, malgré lui, le récital de Liverpool que Sadio Mané a poursuivi quelques secondes après l'ouverture du score (55e). Mais les Reds auraient pu tromper Rulli encore plus de fois qu'ils ne l'ont fait ce mercredi soir. Malgré tout, cet avantage leur donne beaucoup de chances de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. En face, Villareal va devoir aborder le match retour avec d'autres intentions s'ils veulent continuer de rêver de poursuivre leur magnifique épopée européenne.

22:59 - Sadio Mané dans l'histoire Avec son but inscrit dans ce Liverpool - Villareal, Sadio Mané rentre dans l'histoire du football africain. L'international sénégalais égale Didier Drogba au nombre de buts inscrits dans une phase à élimination directe de la Ligue des champions avec 14 réalisations.

22:53 - Les Reds prennent une grande option sur la qualification en finale Alors que l'autre demi-finale de la Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid n'a pas encore tout à fait livrer son verdict, ce Liverpool - Villareal semble plus compromis. Après ce succès facile des Reds devant les Espagnols (2-0), les hommes de Jürgen Klopp se rapprochent de la finale de la compétition qui aura lieu au Stade de France.

22:49 - Le Liverpool FC l'emporte à domicile (2-0) Le Liverpool FC décroche donc la victoire (2-0) et ce succès est largement mérité au vu des statistiques. Avec 67% de possession de balle, contre 33% pour le Villarreal CF, et 6 tirs cadrés (1 pour le Villarreal CF), le Liverpool FC a en effet dominé différents secteurs de jeu durant le match.

22:47 - Deux minutes de plus Le quatrième arbitre de ce Liverpool - Villareal annonce qu'il y aura deux minutes de temps additionnel.

22:42 - Arnaut Danjuma sort Arnaut Danjuma cède sa place dans ces dernières minutes de Liverpool - Villareal. L'attaquant hollandais à laissé sa place à Paco Alcacer.

22:40 - Liverpool ne relâche pas la pression Malgré des changements au sein du onze de départ, les joueurs de Jürgen Klopp continuent de s'attaquer aux cages de Rulli. Les Espagnols n'arrivent toujours pas à inquiéter Alisson.

22:36 - Origi et Gomez rentre Double changement pour Jürgen Klopp dans ce Liverpool - Villareal. Le défenseur anglais Joe Gomez remplace son compatriote Trent Alexander-Arnold alors que Luis Diaz cède sa place à l'ancien Lillois Divock Origi.

22:34 - Luis Diaz croise trop Décidément Luis Diaz manque de réussite ce soir dans ce Liverpool - Villareal. L'ailier colombien dépose Serge Aurier, fraichement entré, avant de trop croiser sa frappe qui file au poteau de corner.

22:31 - Un seul tir pour Villareal C'est la statistique qui montre les difficultés des Espagnols ce soir dans ce Liverpool - Villareal. Les joueurs d'Unai Emery n'ont frappé qu'une seule fois vers les cages d'Alisson qui passe une soirée particulièrement tranquille.

22:27 - Des changements sont effectués C'est le bal des changements dans ce Liverpool - Villareal. Les deux équipes auront du sang neuf. Jordan Henderson et Sadio Mané cèdent leur place à Naby Keïta et Diogo Jota. Du côté du sous-marin jaune, Boulaye Dia, Serge Aurier et Trigueros remplacent Parejo, Estupinan et Chukweze.

22:23 - Nouvel arrêt de Rulli Sur une puissante frappe de Van Dijk, Geronimo Rulli doit encore réaliser une parade pour repousser la tentative du défenseur des Reds dans ce Liverpool - Villareal. Les Anglais continuent de pousser pour essayer d'ajouter un troisième but.

22:21 - But refusé pour Liverpool Nouveau but refusé dans ce Liverpool - Villareal. Après Fabinho, c'est Robertson qui pense ajouter son nom au tableau d'affichage mais le drapeau de l'assistant est levé pour une position de hors-jeu.

22:19 - Lo Celso récolte un jaune Nouvel avertissement dans ce Liverpool - Villareal. Lo Celso commet une faute antisportive et récolte un carton jaune. Le deuxième pour le sous-marin jaune qui est en grande difficulté dans ce deuxième acte.

22:16 - Pedraza a remplacé Coquelin Juste après le but de Sadio Mané dans ce Liverpool - Villareal, Francis Coquelin a été remplacé par Aflonso Pedraza.

22:14 - Deux buts coup sur coup Alors que les Espagnols tenaient jusqu'ici après presque une heure de jeu disputée dans ce Liverpool - Villareal, les joueurs d'Unai Emery ont craqué en deux minutes après un but contre son camp et un but de Mané.

22:12 - Et de deux pour le Liverpool FC grâce à Sadio Mane (2-0) ! Sadio Mane inscrit un nouveau but pour le Liverpool FC, qui accentue son avance à la 56e minute de jeu dans cette 2e mi-temps, au Anfield. La victoire se profile pour les Reds !

22:09 - But de Pervis Estupinan contre son camp (1-0) ! Pervis Estupinan inscrit un but contre son camp et offre un point au Liverpool FC à la 53e minute dans cette 2e période ! Nous voilà à 1 à 0 dans ce Liverpool - Villarreal au Anfield.

22:08 - Le coup de tête de Luis Diaz finit dans les mains de Rulli Après une belle combinaison des Reds de Liverpool, Trent Alexander-Arnold centre en première intention vers Luis Diaz qui reprend de la tête. Son coup de tête finit dans les mains de Rulli.

22:06 - But refusé pour Fabinho Fabinho parvient à trouver l'ouverture mais Van Dijk est signalé en position de hors-jeu. Les Reds ne débloquent toujours pas le score dans ce Liverpool - Villareal.

22:04 - Estupinan averti Faute d'anti jeu d'Estupinan qui accroche volontairement Mohamed Salah pour l'empêcher de prendre la profondeur. Le latéral est le deuxième joueur averti de ce Liverpool - Villareal après Van Dijk.

22:03 - Déjà un frisson Quelques secondes dans cette deuxième période de Liverpool - Villareal et déjà la défense espagnole est mise à contribution. Pau Torres intervient et dévie de la tête vers son gardien qui garde le ballon.

22:02 - Début de la 2e mi-temps La 2e mi-temps démarre entre le Liverpool FC et le Villarreal CF, à Liverpool, où Szymon Marciniak siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0.

21:46 - C'est la mi-temps au Anfield entre Liverpool et Villarreal Le Liverpool FC manque de réalisme : à la pause, la possession de balle est nettement en faveur du Liverpool FC (60% contre 40% pour le Villarreal CF), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le Villarreal CF, mais doit se contenter du nul pour le moment (0-0).