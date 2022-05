"Clermont - Montpellier : coup dur pour le Montpellier HSC (2-1), retour sur les temps forts du match"

L'arbitre siffle un coup franc salvateur en faveur des Clermontois qui se trouvaient acculés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le Montpellier HSC égaliser à l'issue de cette phase de jeu. De quoi nourrir des regrets dans les dernières minutes de cette confrontation.

Benoit Bastien vient d'accorder un 15e coup franc au bénéfice du Clermont Foot. Le cumul des coups francs est d'ailleurs à son avantage en cette fin de match avec 5 coups de pied arrêtés de plus que les Montpelliérains. Le score est toujours de 2-1 au Stade Gabriel Montpied

Benoit Bastien donne son accord pour un remplacement : Valère Germain est rappelé sur le banc de touche et Yanis Guermouche fait son apparition pour le Montpellier HSC.

L'arbitre siffle un coup franc salvateur en faveur des Montpelliérains qui se trouvaient coincés juste devant leurs buts et pouvaient voir le Clermont Foot doubler son écart à l'issue de cette occasion. De quoi avoir des regrets dans les tout derniers instants de cette partie.

Le Montpellier HSC gagne un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre de développer une nouvelle offensive et d'égaliser dans cette 2e période. Une opportunité très intéressante alors que nous en somme à la 86e minute de ce duel.

Benoit Bastien signale un changement : Johan Gastien fait sa sortie et Oriol Busquets entre en jeu pour le Clermont Foot.

16:36 - L'arbitre siffle un coup franc pour le Clermont Foot

Le Clermont Foot gagne un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et de marquer un nouveau but dans cette 2e mi-temps. Une opportunité d'autant plus intéressante que nous en somme à la 78e minute de ce match.