"Lorient - OM : large victoire pour l'Olympique Marseille, revivez les moments clés du match"

Une nette supériorité au niveau de la possession de balle (66% contre 34%), un total de tirs cadrés en sa faveur (7 tirs cadrés contre 0), et bien sûr l’avantage au score (0-3) : l'Olympique Marseille a bien mené cette partie. Le FC Lorient est désormais dans l’obligation de réagir pour espérer mieux lors des rencontres à venir.

18:51 - L'arbitre siffle un coup franc pour l'Olympique Marseille

L'Olympique Marseille obtient un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et de marquer un nouveau but dans cette 2e mi-temps. Une opportunité d'autant plus intéressante que nous en somme à la 90e minute de cette confrontation.