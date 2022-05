"PSG - Troyes : l'ESTAC Troyes se contente du nul, revivez les moments clés du match"

La rencontre se termine sur un score de parité (2-2). Toutefois, c’est le Paris Saint-Germain qui présente au final les meilleures statistiques, concernant la possession de balle (62%-38%) et au regard du nombre de frappes cadrées (5-3). Cette supériorité ne s’est néanmoins pas concrétisée au tableau d’affichage lors de ce duel.

Opportunité intéressante pour l'ESTAC Troyes : la tentative est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut relancer les siens.

C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le Paris Saint-Germain, qui va avoir la possibilité de porter le danger devant la cage adverse et pourquoi pas de prendre l’avantage au score (2-2).

22:24 - Coup franc pour le Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain obtient un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre de porter le danger et (pourquoi pas) de prendre un point d'écart dans cette 2e période. Une opportunité d'autant plus intéressante que nous sommes dans les ultimes minutes de ce duel et qu'il s'agit toujours d'un match nul jusqu'ici.