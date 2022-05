"Nice - Saint-Etienne : l'AS Saint-Etienne chute (4-2), le résumé"

L'OGC Nice décroche donc la victoire (4-2) et ce succès est amplement mérité au vu des chiffres. Avec 65% de possession de balle, contre 35% pour l'AS Saint-Etienne, et 7 tirs cadrés (6 pour l'AS Saint-Etienne), l'OGC Nice a en effet fait étalage de sa supériorité dans différents compartiments du jeu pendant la partie.

Thomas Leonard signale un hors-jeu contre l'AS Saint-Etienne, dont l'un des joueurs était en position illicite. Nous en sommes à 3 hors-jeux pour l'OGC Nice et 2 hors-jeux pour l'AS Saint-Etienne.

20:49 - L'arbitre siffle un coup franc contre l'AS Saint-Etienne

L'OGC Nice bénéficie d'un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre de développer une nouvelle offensive et de marquer un but de plus dans cette 2e mi-temps. Une occasion particulièrement intéressante alors que nous en somme à la 89e minute de cette rencontre.