"Nice - Saint-Etienne : l'OGC Nice fait le forcing pour recoller au score, le match en direct"

Melvin Michel Maxence Bard vient de trouver l'ouverture et réduit le score à la 52e minute de jeu dans cette 2e mi-temps ! L'OGC Nice revient à 1 à 2 au Allianz Rivera.

L'arbitre siffle un coup franc en faveur des Stéphanois qui se trouvaient à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir l'OGC Nice réduire l'écart à l'issue de cette occasion. Ce coup franc va être tiré dans quelques secondes.

C’est reparti entre l'OGC Nice et l'AS Saint-Etienne, à Nice, où Thomas Leonard donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-2.

L'AS Saint-Etienne mène bien son affaire : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est indiscutablement en faveur de l'OGC Nice (70% contre 30% pour l'AS Saint-Etienne), qui s’est toutefois créé moins d’opportunités avec 2 tirs cadrés, contre 3 tirs cadrés pour l'AS Saint-Etienne, et qui souffre sur le score de 0-2.

19:49 - But : l'AS Saint-Etienne double la mise par Zaydou Youssouf (0-2) !

Zaydou Youssouf inscrit un deuxième but pour l'AS Saint-Etienne, qui double donc son avance à la 45e minute de jeu dans cette 1e mi-temps, au Allianz Rivera. Les Niçois n'ont plus d'autre choix que de réagir et vite !