"Saint-Etienne - Reims : l'AS Saint-Etienne tombe, le résumé de la rencontre"

22:51 - C'est fini au Stade Geoffroy-Guichard (1-2) !

Après ce duel, le Stade Reims a cadré moins de tirs (6 contre 8 pour AS Saint-Etienne) et a eu moins souvent la maîtrise du ballon que son adversaire (43%-57%). Pourtant, ce sont bien les Rémois qui terminent avec l’avantage au score (1-2). L'AS Saint-Etienne va devoir faire preuve de plus de réalisme pour espérer mieux lors des prochaines échéances.