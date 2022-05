"Troyes - Lens : l'ESTAC Troyes en tête, le match en direct"

Francois Letexier signale un coup de pied de coin en faveur du RC Lens. Menés au score (1-0) dans cette 1ee mi-temps, les visiteurs vont tenter de de créer le danger devant le but de l'ESTAC Troyes en amenant de la taille dans la surface de réparation.

Pariez sur Winamax et recevez gratuitement jusqu'à 200 euros en cadeaux pour l'ouverture d'un compte. C'est parti !

L'ESTAC Troyes obtient un coup franc dans cette 1e période, qui va être tiré dans quelques secondes. En plus de l'avantage au score, les Troyens ont à ce stade l'ascendant sur les coups de pied arrêtés avec 5 coup francs contre 3 coup francs pour leurs adversaires tandis que nous disputons la 22e minute de jeu au Stade de l'Aube.

21:18 - Coup franc pour l'ESTAC Troyes

L'ESTAC Troyes bénéficie d'un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'amener le ballon dans la surface et (pourquoi pas) d'inscrire un but de plus dans cette 1e mi-temps. Nous arrivons à la 19e minute de jeu au Stade de l'Aube.