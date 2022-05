"AJ Auxerre - FC Sochaux : l'AJ Auxerre s'impose aux tirs au but (5-4), le résumé du match"

AJA - FC Sochaux. Il aura donc fallu aller jusqu'aux tirs au but pour les départager. L'AJ Auxerre a finalement remporté ce match de Ligue 1, ce vendredi 20 mai 2022, face au FC Sochaux (0-0, 5-4 aux TAB). Le résumé du match.

En direct

Recevoir nos alertes live !

23:15 - La séance de tirs aux but est terminée ! C'est donc l'AJ Auxerre qui remporte ce match au bout du suspense face à le FC Sochaux. Après un match âprement disputé (0-0), les Auxerrois auront été les plus adroits face au but lors de la séance de penalties.

23:15 - AJ Auxerre : 5 - FC Sochaux : 4 La tension est à son comble après la transformation de l'AJ Auxerre. Bilan des course à ce stade : 5 à 4.

Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 12,99 € / mois seulement (offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime)

Découvrir l'offre

23:15 - Birama Toure (AJ Auxerre) marque un point Birama Toure ne lâche rien et met la balle dans le fond des filets. C'est un penalty de plus pour l'AJ Auxerre dans cette séance de tirs au but.

23:15 - AJ Auxerre : 4 - FC Sochaux : 4 Nouveau score dans cette séance de tirs au but : 4 à 4. Le match touche à sa fin !

23:14 - Penalty marqué pour Steve Ambri (FC Sochaux) Steve Ambri transforme son penalty pour le FC Sochaux dans cette fin de match à suspense. La fin de ce choc est désormais proche.

23:14 - AJ Auxerre : 4 - FC Sochaux : 3 Le score est donc de 4 - 3 entre l'AJ Auxerre et le FC Sochaux après ce penalty transformé par l'AJ Auxerre.

23:14 - Un point pour l'AJ Auxerre grâce à Gaëtan Charbonnier Gaëtan Charbonnier ne lâche rien et met la balle dans le fond des filets. C'est un penalty de plus pour l'AJ Auxerre dans cette séance de tirs au but.

23:13 - AJ Auxerre : 3 - FC Sochaux : 3 La tension est à son comble après la transformation du FC Sochaux. Bilan des course à ce stade : 3 à 3.

23:13 - Un tir au but réussi pour le FC Sochaux ! Le FC Sochaux prend un point dans cette toute fin de match. Alan Virginius soulage ses coéquipiers avant de retrouver le rond central.

23:13 - AJ Auxerre : 3 - FC Sochaux : 2 Après cette tentative réussie de l'AJ Auxerre, le score dans cette séance de tirs au but en est à 3 à 2.

23:12 - Ca passe pour Gaetan Perrin (AJ Auxerre) Le penalty de Gaetan Perrin est marqué ! Voilà un point pour l'AJ Auxerre dans cette séance de tirs aux buts.

23:12 - Penalty manqué pour Yann Kitala (FC Sochaux) ! Le FC Sochaux laisse filer un point dans cette toute fin de match. C'est Yann Kitala qui a le mauvais rôle et rate son penalty.

23:11 - AJ Auxerre : 2 - FC Sochaux : 2 Après ce penalty marqué, nous en sommes donc à 2 - 2 dans cette séance de tirs au but entre l'AJ Auxerre et le FC Sochaux.

23:11 - C'est dans les filets pour l'AJ Auxerre Jubal ne lâche rien et met la balle dans le fond des filets. C'est un penalty de plus pour l'AJ Auxerre dans cette séance de tirs au but.

23:10 - AJ Auxerre : 1 - FC Sochaux : 2 Le score est donc de 1 - 2 entre l'AJ Auxerre et le FC Sochaux après ce penalty transformé par le FC Sochaux.

23:10 - Ca passe pour Valentin Henry (FC Sochaux) Valentin Henry ne lâche rien et met la balle dans le fond des filets. C'est un penalty de plus pour le FC Sochaux dans cette séance de tirs au but.

23:09 - AJ Auxerre : 1 - FC Sochaux : 1 Après ce penalty marqué, nous en sommes donc à 1 - 1 dans cette séance de tirs au but entre l'AJ Auxerre et le FC Sochaux.

23:09 - Ca passe pour Remy Dugimont (AJ Auxerre) Remy Dugimont transforme son penalty pour l'AJ Auxerre dans cette fin de match à suspense. Le verdict de ce choc est désormais proche.

23:09 - AJ Auxerre : 0 - FC Sochaux : 1 La tension est à son comble après la transformation du FC Sochaux. Bilan des course à ce stade : 0 à 1.

23:09 - Florentin Pogba (FC Sochaux) n'a pas failli Florentin Pogba transforme son penalty pour le FC Sochaux dans cette fin de match à suspense. La fin de cette rencontre est désormais proche.

23:08 - La séance de tirs aux buts débute La séance de tirs aux buts se lance entre l'AJ Auxerre et le FC Sochaux, qui terminent ce match sans se départager à l'issue du duel (0-0). Qui va l'emporter après ce match à suspense ? Verdict dans quelques instants .

23:02 - Coup franc pour le FC Sochaux L'arbitre vient d'offrir un 19e coup franc pour le FC Sochaux. Les Sochaliens sont néanmoins menés sur le plan des coups de pied arrêtés, les Auxerrois comptant au total 7 coups francs de plus depuis le coup d'envoi. Le score est toujours de 0-0 à Auxerre.

23:00 - Changement pour l'AJ Auxerre Jerome Brisard signale un remplacement : Quentin Bernard est rappelé sur le banc de touche et Paul Joly fait son apparition pour l'AJ Auxerre.

22:54 - Carton jaune pour Maxence Prévot (FC Sochaux) L'arbitre, Jerome Brisard, brandit un carton jaune à Maxence Prévot, le joueur du FC Sochaux.