"DIRECT. OM - Strasbourg : l'OM finit deuxième au bout du suspens !"

La saison 2021-2022 se termine de la meilleure des manières pour l'OM qui disputera la Ligue des Champions à la rentrée. Marseille est vice-champion de France 2021-2022, assuré de jouer la prochaine C1 grâce à sa belle victoire contre Strasbourg et au nul de Monaco à Lens.

???? Les Marseillais exultent à la fin de la rencontre. Le match nul entre le @RCLens et l' @AS_Monaco est pour eux synonyme de qualification en Ligue des Champions. #OMRCSA #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/xM2KaLZFxJ

Grâce à son succès face à Strasbourg (4-0), l'OM a assuré sa troisième place au classement de la Ligue 1. L'euphorie a gagné tout le stade Vélodrome lorsque Lens a égalisé en toute fin de match et prive ainsi Monaco de la place de dauphin du PSG.

Une indiscutable domination en termes de possession de balle (60% contre 40%), plus de tirs cadrés (10 tirs cadrés contre 4), et bien sûr l’avantage au score (4-0) : l'Olympique Marseille a bien manœuvré dans ce match. Le RC Strasbourg est désormais dans l’obligation de réagir lors de ses prochains matchs.

Encore un but pour l'Olympique Marseille ! Cédric Bakambu s'illustre à la 90e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! L'addition commence à devenir salée pour le RC Strasbourg. Le score est de 4-0 au Orange Vélodrome.

Dans le temps additionnel de la rencontre, le technicien de l'OM fait rentrer Kolosinac, Luis Henrique et Cedric Bakambu.

Après une première partie de saison compliquée, le Brésilien est véritablement l'homme de cette fin de saison du côté de l'OM. Avec son doublé face à Strasbourg, Gerson vient d'inscrire son 11e but de la saison et a délivré 8 passes décisives.

But marqué par Gerson à la 89e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Les Marseillais prennent le large et ont désormais 3 longueurs d'avance sur leurs adversaires au Orange Vélodrome ! Le RC Strasbourg court à sa perte dans ce match de Ligue 1.

À la 84e minute de jeu, Julien Stephan décide de sortir Caci et Thomasson pour les derniers instants de cette rencontre l'OM et Strasbourg.

Auteur du deuxième but de l'OM, l'ailier arrivé cet été a inscrit son 10e but de la saison sur une offrande d'Harit.

Cengiz Under inscrit un deuxième but pour l'Olympique Marseille, qui fait le break à la 73e minute dans cette 2e mi-temps, au Orange Vélodrome. Les Marseillais semblent bien partis pour s'imposer !

Depuis l'interruption à cause des fumigènes, les deux équipes ne parviennent pas à relancer la partie. Pour le moment, l'OM mène toujours 1-0 face à Strasbourg.

Du côté de Lens, Monaco a pris l'avantage grâce à Ben Yedder. L'OM recule d'une place et est pour le moment troisième.

Alors que l'OM s'apprêtait à tirer un coup-franc dans le camp de Strasbourg, l'arbitre de la rencontre interrompt la rencontre car la visibilité ne permet pas de continuer le match entre l'OM et Strasbourg.

Strasbourg revient fort dans cette deuxième mi-temps et obtient un corner qui ne donnera rien.

La 2e mi-temps démarre entre l'Olympique Marseille et le RC Strasbourg, à Marseille, où Stephanie Frappart signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-0.

21:58 - La première réaction d'Harit

Auteur d'une grosse occasion en tout début de rencontre, le joueur de l'OM s'est arrêté au micro de Canal Plus Décalé pour livrer son analyse sur la première mi-temps : "Je pense qu'on fait une première mi-temps complète offensivement comme défensivement, j'aurais pu marquer, on doit continuer et rester en place face à cette équipe de Strasbourg."